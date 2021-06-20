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烤箱狂流紅色液體！她嘆「過勞」吐血了　廠商神回全笑翻

▲有網友分享，她在使用烤箱時，不小心讓裝紅色可可的器皿在烤箱中裂開，意外出現「血流成河」的駭人場面。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲有網友分享，她在使用烤箱時，不小心讓裝紅色可可的器皿在烤箱中裂開，意外出現「血流成河」的駭人場面。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 13:59:40

在防疫期間，民眾除了待在家叫外送，在家開伙的比例也大幅上升。近日，就有網友分享，她在使用烤箱時，裝滿紅色可可的器皿意外裂開，導致廚房出現「血流成河」的駭人場面，讓她不禁苦嘆「我的烤箱工作過勞而吐血了」，沒想到這樣的慘況引起網友熱議，也意外釣出廠商的神回覆。

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根據日媒報導，日本有一名女子麻子（Mako）日前在《Twitter》分享一張照片，只見廚房裡的烤箱流出紅色液體，從櫃子上沿著玻璃櫃，不斷滴落地板，看起來就像是一大灘「血跡」，麻子也忍不住說「我的烤箱因為再也無法承受過勞工作而吐血了…」。

▲原PO看著烤箱，忍不住說「我的烤箱因為再也無法承受過勞工作，而吐血了…」。（圖／翻攝自《@325mako_》
▲原PO看著烤箱，忍不住說「我的烤箱因為再也無法承受過勞工作，而吐血了…」。（圖／翻攝自《@325mako_》 Twitter）
貼文曝光後，網友們也紛紛驚呼，「這是血嗎？」、「看起來也太可怕」、「快把柯南找來」、「發生什麼事了」、「看起來也太恐怖了吧」、「這是一個事件」。麻子在留言區解釋，這些紅色液體並不是真的血，而是她製作蛋糕時，不小心讓盛放紅色可可的器皿在烤箱中裂開，才導致可可溢出到烤箱外。

沒想到的是，烤箱的廠商也現身回應，「感謝您對我們品牌的喜愛，不過還是請您自首吧！」這讓麻子看了哭笑不得。事後，她在網友熱心指導下，使用清潔劑、沙拉油搭配抹布收拾，成果也讓她非常滿意，「看著一年多來每天使用的烤箱，在這次認真清理下變得乾淨不少，真是開心！」（編輯：許智超）

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