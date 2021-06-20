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美贈250萬劑莫德納疫苗　鄭文燦：台美的距離更近了

▲美國贈台灣的250萬劑莫德納疫苗即將抵台，鄭文燦表示桃園將調整接種站地點和時間，將合約院所納出接種行列，讓民眾接種更方便。（圖／桃園市政府提供）
▲美國贈台灣的250萬劑莫德納疫苗即將抵台，鄭文燦表示桃園將調整接種站地點和時間，將合約院所納出接種行列，讓民眾接種更方便。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-20 13:59:45

原本美方允諾捐贈台灣的75萬劑莫德納疫苗，加碼至250萬劑，這批疫苗即將在今（20）日下午抵台。桃園市長鄭文燦表示，美方此舉代表了真正的朋友、真正的友誼，也代表了台美距離更近了、感情更好了；之後桃園將調整接種站的地點和接種時間，也會將合約院所納出接種行列，讓民眾接種更方便。

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鄭文燦上午在市府防疫會議上表示，感謝美國政府對台灣的支持，原本美方的疫苗援助計畫宣布的是75萬劑，這一次直接運送250萬劑，而且今天就會抵達，代表了真正的朋友、真正的友誼，也代表了台美距離更近了、感情更好了，我們是真心地感謝美方的援助。

鄭文燦指出，250萬劑莫德納疫苗進來以後，中央應該會做很好的規劃跟分配，目前桃園市高齡施打計畫已經完成了79歲以上長者接種，還未進行的部份有75歲至78歲及65歲至到74歲兩階段，分別有3萬4378人及20萬3000人，如果沒有變化的話，一樣會用民政系統造冊分組的方式協助疫苗接種作業。

鄭文燦也提到，目前全市有28處接種站，因為中央疫情指揮中心希望接種時間不要天氣太炎熱，因此有關接種的時間地點都將微調，時間以早上7點半到11點半為止，另外合約醫院跟合約診所在下個階段也會加進來，以流感疫苗接種的經驗計算，預估將有超過百家院所加入，就近接種的方便性也會提高，民眾可以預約選擇到醫療院所或社區接種站施打疫苗。

至於是否還有其他的接種方式，鄭文燦表示，除了考量疫苗數量，有某些疾病史或用藥史的民眾也要先經過醫師現場評估才能接種疫苗，另外接種站也備有救護車隨時待命，接種作業需要一定的醫療條件，這部份市府會非常謹慎地評估。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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