影／楊梅阿嬤請警廣播找兒　「張惠妹打好疫苗了！」

桃園近日開放長者施打疫苗，昨（19）日楊梅區一名80歲的阿嬤，因為流程順利很快就打完疫苗，送他來的兒子連車都還沒停好，她因此請求警方幫她廣播要兒子來接。警方問過阿嬤的名字開始廣播，「張惠妹打好疫苗，可以來接了！」意外爆出與天后同名的阿嬤，讓現場的氣氛頓時也搖滾了起來！
記者李春台/桃園報導
2021-06-20 14:58:26
為了讓不耐久候、行動不便的長者順利施打疫苗，桃園市警局楊梅警分局規劃效仿國外「疫苗得來速」的概念，規劃交通動線、QR Code及製發號碼牌，減少年長者等待的時間及步行的距離，長者一下車就有志工攙扶，接送進入接種站施打疫苗，到了指定地點後，完全不用等待，大幅提升施打效率。
也因為施打流程順利，讓這名家住楊梅的80歲的老奶奶，從評估、問診、施打到休息等待只花了10-15分鐘，接送老奶奶的兒子還沒停好車就施打完畢，而老奶奶年邁忘了兒子的手機電話，一直嚷嚷著請員警協助廣播「張惠妹（同音）打好疫苗，可以來接」，員警這時才發現老奶奶與搖滾天后同名同姓（讀音），也讓疫苗站的氣氛瞬間歡樂起來，後續員警透過查詢到「張惠妹」奶奶的家人的聯繫方式，順利讓老奶奶搭上返家的專車。
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