馬斯克面試愛問「魔王題」！工程師幾乎答錯 背後用意曝
面試求職人才是公司企業很重要的一個環節，如何成立優秀的團隊，也要先找對人才，因此面試經常會詢問關於工作相關經驗、了解過往經歷，甚至出奇招，就只為抽絲剝繭尋到最適合的人選。像是特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）就特愛問一道「燒腦魔王題」，而其面試者有許多人都無法全對，其背後用意發人省思。
編輯中心/綜合報導
2021-06-20 15:07:10
美國作家（Ashlee Vance）曾於2015年出版馬斯克的傳記《發明未來的鋼鐵人：伊隆馬斯克傳》，內容就有提到，馬斯克面試時最喜歡問面試者「當你站在地球表面，往南走1英里，往西走1英里，再往北走1英里，結果卻回到原點，那麼你在哪裡？」
「結果多數的面試者都會回答『北極點』，但馬斯克會接著追問『那你還可能在哪裡？』可惜多數人並未能回答出第2個解答」萬斯解釋，其實另一個答案是「靠近南極點的某個地方」，因為你一開始站在A點，往南走1英里到達B點，而此地的地球圓周正好是1英里，再往西走1英里，就會繞一圈周長回到B點，最後往北走1英里，便會回到A點。
不過，萬斯也透露，比較少工程師會想到第二個答案，但馬斯克並不在意面試者能否精準回答出這兩個答案，這只不過是要測試該位面試者是否具備「解決問題」以及「處理資訊」的能力罷了！馬斯也曾向媒體透露「學歷並不是最重要的，沒有高中學歷都無妨，真正想知道的是面試者是否真有解決問題的能力」。（編輯：張嘉哲）