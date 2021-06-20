熱瘋了！神人曝頂樓加蓋「6大降溫撇步」　網讚：爽降4度

眼看時序進入夏季，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，對住在頂樓加蓋的民眾，更是一大考驗，但冷氣也不能總是開一整天，不僅對機體容易造成損害，對荷包也是很傷，那麼到底該怎麼解決呢，就有網友分享「6大解決辦法」，貼文一出，讓網友紛紛大讚「好實用」。





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該名網友在PTT上回「頂樓隔熱怎麼做比較好」一文，表示自己是過來人，如果錢是最重要的主要考量，那麼「蘭花網」無庸置疑是最佳選擇，非常便宜，壽命短沒關係，也可以用上好幾年，用來擋太陽效果非常好，「我覺得有縫邊+金屬扣的會比較好用，如果可以全遮，就是壁面跟網子，或網子與網子中間的縫可以全遮，那會有更好的效果，身為很暖很暖的縣市居住者，感受非常非常的大」。





▲天氣愈來愈熱，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，對住在頂樓加蓋的民眾，更是一大考驗，對此，就有神人分享6招降溫撇步。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，掀起熱議，網友們紛紛大讚，「推蘭花網、束帶、鋼絲，超級有用，37→33」、「頂樓加蓋系」、「鐵皮真的有差，很醜但是可以用很久」、「這篇真的專業又實用」、「做防水然後再刷白色的防水漆，多少有點作用」、「市面已經有很多隔熱漆了，我第一次塗比較多層，之後每年再補塗一層當是防水隔熱層保養。這種白漆在大中午時光腳踩著頂樓地板，完全不會有熱度，室內溫度至少可以降三度」、「優文，感謝分享」。（編輯：郭佩蓉）



