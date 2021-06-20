COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

熱瘋了！神人曝頂樓加蓋「6大降溫撇步」　網讚：爽降4度

▲天氣愈來愈熱，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，對住在頂樓加蓋的民眾，更是一大考驗，對此，就有神人分享6招降溫撇步。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲天氣愈來愈熱，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，對住在頂樓加蓋的民眾，更是一大考驗，對此，就有神人分享6招降溫撇步。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 16:21:30

眼看時序進入夏季，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，對住在頂樓加蓋的民眾，更是一大考驗，但冷氣也不能總是開一整天，不僅對機體容易造成損害，對荷包也是很傷，那麼到底該怎麼解決呢，就有網友分享「6大解決辦法」，貼文一出，讓網友紛紛大讚「好實用」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT上回「頂樓隔熱怎麼做比較好」一文，表示自己是過來人，如果錢是最重要的主要考量，那麼「蘭花網」無庸置疑是最佳選擇，非常便宜，壽命短沒關係，也可以用上好幾年，用來擋太陽效果非常好，「我覺得有縫邊+金屬扣的會比較好用，如果可以全遮，就是壁面跟網子，或網子與網子中間的縫可以全遮，那會有更好的效果，身為很暖很暖的縣市居住者，感受非常非常的大」。

▲天氣愈來愈熱，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，對住在頂樓加蓋的民眾，更是一大考驗，對此，就有神人分享6招降溫撇步。（示意圖／取自pixabay）
▲天氣愈來愈熱，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，對住在頂樓加蓋的民眾，更是一大考驗，對此，就有神人分享6招降溫撇步。（示意圖／取自pixabay）
他也提到「頂樓灑水」也非常有用，但需要每隔一段時間就灑水，但要注意頂樓有沒有比較容易積水的地方，不然你頂樓的天花板會壁癌；另外，還有「頂樓綠美化」一招，他表示這招非常有用，但要花費大量時間與金錢，因為會產生許多環境問題，像是植物落葉、土壤流失、破壞防水、承重過重、排水管堵塞等問題，「基本上頂樓排水口是非常容易堵塞的，哪怕你什麼植物都沒有種」，其他像是「隔熱漆」、「鐵皮屋」和「太陽能」等，也都可以考慮。

貼文一出，掀起熱議，網友們紛紛大讚，「推蘭花網、束帶、鋼絲，超級有用，37→33」、「頂樓加蓋系」、「鐵皮真的有差，很醜但是可以用很久」、「這篇真的專業又實用」、「做防水然後再刷白色的防水漆，多少有點作用」、「市面已經有很多隔熱漆了，我第一次塗比較多層，之後每年再補塗一層當是防水隔熱層保養。這種白漆在大中午時光腳踩著頂樓地板，完全不會有熱度，室內溫度至少可以降三度」、「優文，感謝分享」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.6%89.4%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
16.81%83.19%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.46%75.54%
2021-06-17-2021-06-20
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀