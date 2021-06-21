印度神童新預言！「4國家」疫情再一波 全球解封時機曝
「印度神童」阿南德先前多次預言國際疫情狀況，日前預言英國將會有大事發生，結果英國就宣布延後解封，引發討論。而阿南德最近又發布新影片揭露，國際間將又要爆發一波新的疫情，疫情要達到全球解封的狀況，恐怕要等到2023年4月之後，情勢才會好轉。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 06:39:21
阿南德指出，自6月20日開始，木星將逆行回到土星，這對全世界來說都不是好事，影響層面向包括新冠疫情、全球經濟及股市，6月20日至9月21日，包括英國等歐洲多數國家，以及印度、美國、日本等，將爆發新一波疫情，其他國家也務必要小心應對。
阿南德說明，疫情不會一夜之間天翻地覆，但6月20日會是某種改變的開始，「不論肉眼可見與否，某些特別的事將從這天開始發生」，一切到7月火星與木星處於相對位置時才會趨緩，9月至11月將會是全世界最動盪不安的時期，經濟及股市將在11月後回歸穩定；至於全球疫情解封則要等到2023年4月以後才會好轉。
阿南德最後表示，人們不必過於擔心，因為只要堅定信神，並透過維持健康的生活型態來增強自身免疫力，就能擁有戰勝疫情的最佳武器。（編輯：張嘉哲）
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