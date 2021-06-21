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抖音辣妹吸40萬人朝聖！忘開「濾鏡」洩真面目　眾全心碎

▲抖音正妹「你的小夢」靠著火辣的身材吸粉近40萬！（圖/微博/我要上貴圈）
▲抖音正妹「你的小夢」靠著火辣的身材吸粉近40萬！（圖/微博/我要上貴圈）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 07:01:13

近年來多樣的直播平台以及APP興起，捧紅不少有才藝的素人，有人唱歌、跳舞，也有人是靠身材及美貌獲得不少人追蹤。而抖音正妹「你的小夢」就靠著火辣的身材闖蕩，帳號累積近40萬粉絲追蹤，由於影片中的她幾乎從未露過臉，因此增添了幾分神秘感，不過近日，「你的小夢」拍攝影片時，卻疑似忘記打開濾鏡，意外洩漏真面目，引發討論。

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「你的小夢」常常在抖音分享日常點滴，也大秀自己的好身材，打扮風格多樣，其修長的美腿以及小蠻腰，成功獲得網友們的關注，不過特別的是，「你的小夢」從未公開過自己的真面目，其扭腰擺臀的全身影片，通常都是戴著口罩以及墨鏡，勾起網友的好奇心。

而近日，在微博上瘋傳著一張照片，疑似是「你的小夢」在拍攝影片過程中，開啟了手機的「原況照片」功能，沒有濾鏡保護的她，就這樣暴露在影片中，雙眼無神加上氣色並不是太好，引來不少網友心碎「說好的妹子呢....」、「心痛比快樂更真實」、「抖音上的妹子我再也不追蹤了」、「濾鏡到底都是開多兇啊」。

▲抖音正妹「你的小夢」近日被公開真面目，引發討論。
▲抖音正妹「你的小夢」近日被公開真面目，引發討論。（圖/微博/我要上貴圈）
不過，也有不少網友認為「感覺比較像是素顏的樣子，化妝應該還是很美？」、「雖然真面目不如預期，但身材還是很好吧？她不是主打身材火辣的嗎？」、「身材還是很好啊，如果本來就不給看臉，覺得也沒騙大家吧」、「起碼身材是真的，不像我，兩樣都沒有」、「本來就是賣身材，沒什麼好扒的」。（編輯：張嘉哲）

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