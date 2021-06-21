花3000萬抗疫被說「空手套白狼」 憲哥喊告鄧姓里長
吳宗憲（憲哥）以通訊軟體PGTalk執行長身分，花3000萬購買11萬劑新冠病毒抗原快速檢測試劑，16日宣布本週發送至全國里長辦公室，吸引超過600名里長線上登記，未料，新北市永和區安和里鄧姓里長得知，必須下載通訊軟體APP並加入會員才能統計人數，發文聲明「不當免費打工仔」、「所以我說吳大天王空手套白狼不是沒有理由」，對此，憲哥昨（20日）火大喊告。
娛樂中心／綜合報導
2021-06-21 09:47:20｜2021-06-21 09:51:14
鄧姓里長表示，吳宗憲要大家領快篩劑就是要衝自家APP下載量，所以絕對不會跟風參加「行銷活動」，認為對方可能連30萬都花不到，事後也不一定會給出承諾的東西，結果就換來「下載量暴衝、里長還得要幫他免費打工」的行銷成果，怒控：「這不是空手套白狼？什麼才是？」提醒全台里長「這池水很深，不要隨便跳，日後真的會一身腥，搞到兩面不是人。」
憲哥昨晚開直播怒飆鄧姓里長至少半小時，他說花幾千萬送給大家快篩劑，下載一下免費APP、廣告一下會掉一塊肉嗎？如同路邊發送衛生紙，上面會印廣告，「你說我捐了10幾萬就不捐了，我有發票的，不夠我就再捐，我賣房子來捐都沒關係」，指鄧姓里長的說法太惡質：「鄧里長我警告你，你沒有出來跟我好好見個面、這件事處理完畢，那你就要去法院解釋。」
此外，憲哥也意有所指說：「我一生都不會從政，我的孩子也不會」，自己志業就是在演藝圈散播歡樂散播愛，幾千萬賺了就有，要他從政寧願去打麻將，「不要老百姓做好事還要受委屈，我不知道做通訊軟體會賠錢嗎？但台灣需要！」
針對吳宗憲嗆告，據《自由時報》報導，鄧姓里長表示，註冊APP需填寫身分證，他不可能出賣里民個資，認為吳宗憲的行銷可以更圓融，不應該以善心來做為包裝，對於公開發文都有確認過，不會更改任何一個字。（編輯：楊穎軒）
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