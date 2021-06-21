COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

布丁「底部腳」消失！他驚：怎麼沒了　過來人作證曝功能

▲有網友吃布丁時，發現底部那根「腳」消失了，但詢問老婆後卻說「本來就沒有腳」，讓他相當困惑。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友吃布丁時，發現底部那根「腳」消失了，但詢問老婆後卻說「本來就沒有腳」，讓他相當困惑。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 10:44:49

香甜滑嫩的布丁是不少大人、小孩在嘴饞時的最愛，但你有發現它的包裝盒上有任何變動嗎？近日，就有網友在吃布丁時，突然發現布丁盒底部的「腳」，竟然消失了，但老婆卻跟他說「本來就沒有腳」，讓他感到相當困惑，貼文一出，也引起網友熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆怨2公社》表示，他記得布丁盒底部都會有根「腳」，若是想把布丁倒扣出來吃，只要把那根「腳」掰斷，布丁就會順暢掉下來，但他在吃布丁時，卻發現那根「腳」消失了，於是好奇詢問老婆，對方卻笑說「本來就沒有腳」，讓他困惑的說「明明有根腳啊！」

▲許多過來人紛紛幫忙作證，但也透露「要年紀有一定的程度才會知道」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲許多過來人紛紛幫忙作證，但也透露「要年紀有一定的程度才會知道」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛驚呼，「我布丁吃這麼多年沒看過欸！這是什麼都市傳說？」、「好訝異的樓，第一次知道」、「什麼？我還是第一次知道」、「我也是今天才知道有腳」、「什麼！我這30幾年都白吃布丁了嗎？沒看過這東西」、「為什麼我沒印象有那隻腳？」、「從來不知道有腳」、「咦...我現在才知道欸」。

另外，也有不少過來人幫忙作證，「你是幾十年沒吃布丁了？老早就沒做那根了」、「有啦！本來有腳，但後來就沒有了，我幫你作證啦」、「要年紀有一定的程度才會知道，不知道的表示太嫩了」、「有，以前小時候真的有這根，這真的要35歲以上的人才知道」、「那起碼是30年前的事了」、「那個是好早以前的了，現在的都沒有了」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
90.48%9.52%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
84.21%15.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.08%60.92%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
68.04%31.96%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀