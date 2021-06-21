布丁「底部腳」消失！他驚：怎麼沒了 過來人作證曝功能
香甜滑嫩的布丁是不少大人、小孩在嘴饞時的最愛，但你有發現它的包裝盒上有任何變動嗎？近日，就有網友在吃布丁時，突然發現布丁盒底部的「腳」，竟然消失了，但老婆卻跟他說「本來就沒有腳」，讓他感到相當困惑，貼文一出，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 10:44:49
原PO在《爆怨2公社》表示，他記得布丁盒底部都會有根「腳」，若是想把布丁倒扣出來吃，只要把那根「腳」掰斷，布丁就會順暢掉下來，但他在吃布丁時，卻發現那根「腳」消失了，於是好奇詢問老婆，對方卻笑說「本來就沒有腳」，讓他困惑的說「明明有根腳啊！」
貼文曝光後，網友們也紛紛驚呼，「我布丁吃這麼多年沒看過欸！這是什麼都市傳說？」、「好訝異的樓，第一次知道」、「什麼？我還是第一次知道」、「我也是今天才知道有腳」、「什麼！我這30幾年都白吃布丁了嗎？沒看過這東西」、「為什麼我沒印象有那隻腳？」、「從來不知道有腳」、「咦...我現在才知道欸」。
另外，也有不少過來人幫忙作證，「你是幾十年沒吃布丁了？老早就沒做那根了」、「有啦！本來有腳，但後來就沒有了，我幫你作證啦」、「要年紀有一定的程度才會知道，不知道的表示太嫩了」、「有，以前小時候真的有這根，這真的要35歲以上的人才知道」、「那起碼是30年前的事了」、「那個是好早以前的了，現在的都沒有了」。（編輯：許智超）