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夏天電費爆表！台電指「3家電」要注意　做到3招秒省荷包

▲台電18日曾宣布單日最高用電量達3808.4萬瓩，不僅創下歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第2高紀錄。對此，台電也建議民眾注意3款電器，更曝光3撇步有助於節能省電。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲台電18日曾宣布單日最高用電量達3808.4萬瓩，不僅創下歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第2高紀錄。對此，台電也建議民眾注意3款電器，更曝光3撇步有助於節能省電。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 11:19:51｜2021-06-21 11:29:23

全台第三級疫情警戒延至6月28日，防疫期間民眾多採居家辦公及就學，且因天氣炎熱，不少人紛紛打開冷氣涼爽一番，不過享受同時多數人也開始擔憂荷包無法負擔爆漲的電費。而台電18日曾宣布單日最高用電量達3808.4萬瓩，不僅創下歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第2高紀錄。對此，台電也建議民眾注意3款電器，更曝光3撇步有助於節能省電。

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台電於臉書粉專《電力粉絲團》上發文，表示隨著夏天即將到來，天氣也逐漸炎熱，建議民眾可以幫電器更換設定，有助於節能省電，文中也分享三種電器「電熱水瓶、免治馬桶、洗澡的熱水器」省電撇步：

一、電熱水瓶：改用快煮壺或保溫瓶。

二、免治馬桶：關閉暖座功能。

三、洗澡的熱水器：溫度設定往下調。

▲台電分享「電熱水瓶、免治馬桶、洗澡的熱水器」3款電器的省電撇步。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
▲台電分享「電熱水瓶、免治馬桶、洗澡的熱水器」3款電器的省電撇步。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
除此之外，《電力粉絲團》先前亦表示，防疫期間民眾待在家的時間變多，不少人趁著閒暇之時開始打掃、清潔家裡，隨後也推薦既能省電又有效率的2大妙招：

一、由上到下：才不會讓掃過地方又有灰塵，記得擦拭燈具上灰塵，提高光源效率。

二、先乾後濕：先除灰塵毛髮再濕擦，因為直接用濕拖把抹布，灰塵碰到水反而難以清理。可使用除塵，靜電除塵免插電，吸塵器建議先整理再使用，才不會邊吸邊整理增加開啟時間。

最後《電力粉絲團》不忘提醒大家，記得清理浴室的換氣扇（抽風扇）的灰塵棉絮、冷氣裡的濾網和插座插頭上的灰塵毛髮，才能達到省電及用電安全的成效。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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