北農及士林長照機構爆群聚感染　侯友宜籲：有足跡者快篩

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侯友宜指出，新北前一段時間已進行2個果菜公司（新北果菜、板橋果菜）篩檢過一次外，今日再休市大清消，明天再度篩檢一次，只有不斷的篩檢，才可把隱形的傳播鏈找出來，因此要更積極的去面對；並呼籲，新北市民這段時間有北農、新北果菜的足跡者，請趕快來做快篩，希望能夠迅速的阻斷傳播鏈。
針對北市士林區的長照機構爆發群聚感染，侯友宜回應，新北市的長照機構是全國最多，其實新北都是小心翼翼的全力以赴，只要遇任何的狀況，一定要立即通報、立即解決；因為只有面對問題，才可以解決問題，如果一直悶在裡面不通報，造成的後果不堪設想，這不是任何人可承擔。
侯友宜表示，他再三的叮囑新北市的長照機構，一有狀況，一定要通報責任機關，大家共同面對、解決；此外，新北市的長照機構，不僅已經全面的施打AZ疫苗，且也快速的施打完畢，希望以正向、積極、面對通報的方式解決問題。
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