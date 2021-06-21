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北農及士林長照機構爆群聚感染　侯友宜籲：有足跡者快篩

▲新北市長侯友宜認為，北農果菜公司跟新北有共同的生活圈，面對北農爆發的群聚事件，新北一定會共同面對、承擔、因應。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜認為，北農果菜公司跟新北有共同的生活圈，面對北農爆發的群聚事件，新北一定會共同面對、承擔、因應。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁/綜合報導

2021-06-21 11:08:01｜2021-06-21 11:08:40

台北農產運銷公司及士林區長照機構爆發大規模的群聚感染，目前已累計已有45人確診，衛福部已派醫福會執行長王必勝前往北農坐鎮；對此，新北市長侯友宜今（21）日呼籲市民，這段時間有北農的足跡者，請趕快來做快篩，希望能夠迅速的阻斷傳播鏈。

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侯友宜今日前往新北交控中心視察交通運輸的狀況，並針對北農大規模的染疫，及士林區長照機構爆發群聚的感染疑有隱匿受訪；侯友宜認為，北農果菜公司跟新北有共同的生活圈，尤其新北果菜公司、板橋果菜公司跟北農工作上有息息相關，面對北農的群聚事件，新北一定會共同面對、承擔、因應。

侯友宜指出，新北前一段時間已進行2個果菜公司（新北果菜、板橋果菜）篩檢過一次外，今日再休市大清消，明天再度篩檢一次，只有不斷的篩檢，才可把隱形的傳播鏈找出來，因此要更積極的去面對；並呼籲，新北市民這段時間有北農、新北果菜的足跡者，請趕快來做快篩，希望能夠迅速的阻斷傳播鏈。

針對北市士林區的長照機構爆發群聚感染，侯友宜回應，新北市的長照機構是全國最多，其實新北都是小心翼翼的全力以赴，只要遇任何的狀況，一定要立即通報、立即解決；因為只有面對問題，才可以解決問題，如果一直悶在裡面不通報，造成的後果不堪設想，這不是任何人可承擔。

侯友宜表示，他再三的叮囑新北市的長照機構，一有狀況，一定要通報責任機關，大家共同面對、解決；此外，新北市的長照機構，不僅已經全面的施打AZ疫苗，且也快速的施打完畢，希望以正向、積極、面對通報的方式解決問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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