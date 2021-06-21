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男收面試通知爽翻！一進公司「3秒出局」　原因爆出內幕

▲網友分享朋友面試時，履歷上面有寫的資料公司都沒有看，結果一到現場發現資格不符合。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲網友分享朋友面試時，履歷上面有寫的資料公司都沒有看，結果一到現場發現資格不符合。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 11:15:54

疫情當前，不少人受到巨大影響，有的甚至被開除、資遣，而正逢六月是大學生畢業季，不少新鮮人開始找尋工作，但因為疫情影響，能在這時期收到面試通知已經是小確幸。不過，近日卻有網友表示，自己收到面試通知後，一進公司就馬上被判出局，其原因引發討論。

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原PO在PTT貼文指出「我朋友最近才剛畢業，兵役問題還沒有解決，但是想說當兵之前先去上個班，上網投履歷的時候就有寫兵役還未解決，結果一堆公司都叫他去面試，結果去了之後，又一堆公司說『兵役沒有解決不錄取』直接出局，想問面試官是不是都面試才開始看履歷？」

▲網友分享自己去面試時，回家後寄出感謝信，隨後就接到公司錄取電話。（示意圖／翻攝pexels）
▲網友分享朋友面試時，履歷上面有寫的資料公司都沒有看，結果一到現場發現資格不符合，馬上出局（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
也有網友分享自身經歷表示「去面試公司時，面試人員拿著印好的履歷來看，結果竟然說『我這樣看下來你比較適合去做XXX』，還有連年紀都沒搞清楚說『你才XX睡喔？太年輕了吧』，現場直接一片尷尬，為什麼會當場才開始看履歷....在職中還請特休去面試這種公司真的超想黑的」。

各個案例曝光後，引發網友討論「很多真的只看學歷就要你過去」、「現在很多這種的，急缺人，先來再說，沒時間在那一個一個看」、「說什麼人資現在看履歷8秒一張，實際上就是亂看，學歷先看完然後叫你來，喔不符合，掰」、「以我的經驗來說，會先看履歷的公司比較好的機率高些」、「人資不專業的情況，你也別想說被壓榨時能申訴什麼」、「遇到很多+1，然後介紹完說我不適合？那我來幹嘛」、「這種公司雷的佔7成以上」。（編輯：張嘉哲）

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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