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主子沙發上露單手　「似笑非笑」看奴才：罐罐呢？

▲三花貓「小麥」日前露手臂又歪嘴笑，吸引網友瘋狂Ｐ圖！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）
▲三花貓「小麥」日前露手臂又歪嘴笑，吸引網友瘋狂Ｐ圖！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

文/寵毛網

2021-06-21 20:00:00

奴才是不是忘記給罐罐了？網友Chun Huang與女友Ying Ying Lee養了一隻長相特殊的三花貓「小麥」，這天Chun Huang跟牠玩逗貓棒，玩到一半牠突然一隻手露在沙發扶手外、露出似笑非笑的表情看著他，網友看了都笑說：「真的很派！」。

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▲「小麥」是網友Chun
▲「小麥」是網友Chun Huang與女友Ying Ying Lee飼養的三花貓，天生自備「黑色妙鼻貼」相當逗趣！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）
住在竹北的Chun Huang受訪時表示，小麥其實是女友Ying Ying Lee飼養的貓咪，她8年前在路邊草叢聽見一隻叫聲沙啞的小奶貓，由於當時牠只有2個月大，也不見其他手足或是母貓，便帶回家飼養。小麥生性溫和，任何部位都可以摸摸，也非常會表現自己，只要想吃東西或是看到心愛的肉泥，會立刻露出可愛的表情或是發出聲音引人關注，如果想要找人陪玩，就會輕咬奴才小腿，最愛被奴才拍屁屁，是一隻相當受寵愛的公主貓。

▲牠非常會討人關注。（圖／網友Chun
▲牠非常會討人關注。（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）
▲表情很多的牠，如果看見想吃的零食，就會睜大眼睛賣萌討吃！（圖／網友Chun
▲表情很多的牠，如果看見想吃的零食，就會睜大眼睛賣萌討吃！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）
日前Chun Huang正在與小麥玩耍，由於牠最近喜歡趴在沙發扶手上，玩到一半突然想休息，卻又止不住貪玩的心，竟然伸出一隻手臂撈逗貓棒，還無意間露出似笑非笑的表情，Chun Huang看見後趕緊拍了下來，沒想到牠小小的臉竟然這麼多戲，因此將小麥的照片分享在貓咪社團，還忍不住笑說：「怕爆！我的貓竟然對我歪嘴笑，求高手幫忙後製個手臂刺青！」。

▲最近小麥喜歡待在沙發上，尤其喜歡趴在扶手上睡覺玩耍。（圖／網友Chun
▲最近小麥喜歡待在沙發上，尤其喜歡趴在扶手上睡覺玩耍，沒想到日前奴才與牠玩逗貓棒玩到一半，牠突然做出一動作……（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）
▲小麥：蝦款？罐罐肉泥還不拿出乃！（圖／網友Chun
▲小麥：蝦款？罐罐肉泥還不拿出乃！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）
小麥的照片在短短不到一個星期就累積超過2萬名網友按讚分享，由於牠的表情與動作太有趣，果然吸引許多P圖高手幫忙後製，另外也有許多網友笑說：「奴才……你屎定了」、「貓咪的表情很派」、「喵：蝦款？」、「看來今天晚上關燈後有邪惡的計畫了！」、「這個月的罐罐要拖多久？」。（編輯：陳珮瑜）

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