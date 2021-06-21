主子沙發上露單手　「似笑非笑」看奴才：罐罐呢？

奴才是不是忘記給罐罐了？網友Chun Huang與女友Ying Ying Lee養了一隻長相特殊的三花貓「小麥」，這天Chun Huang跟牠玩逗貓棒，玩到一半牠突然一隻手露在沙發扶手外、露出似笑非笑的表情看著他，網友看了都笑說：「真的很派！」。

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▲「小麥」是網友Chun Huang與女友Ying Ying Lee飼養的三花貓，天生自備「黑色妙鼻貼」相當逗趣！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

× ▲「小麥」是網友Chun Huang與女友Ying Ying Lee飼養的三花貓，天生自備「黑色妙鼻貼」相當逗趣！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

▲牠非常會討人關注。（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

× ▲牠非常會討人關注。（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

▲表情很多的牠，如果看見想吃的零食，就會睜大眼睛賣萌討吃！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

× ▲表情很多的牠，如果看見想吃的零食，就會睜大眼睛賣萌討吃！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

日前Chun Huang正在與小麥玩耍，由於牠最近喜歡趴在沙發扶手上，玩到一半突然想休息，卻又止不住貪玩的心，竟然伸出一隻手臂撈逗貓棒，還無意間露出似笑非笑的表情，Chun Huang看見後趕緊拍了下來，沒想到牠小小的臉竟然這麼多戲，因此將小麥的照片分享在貓咪社團，還忍不住笑說：「

怕爆！我的貓竟然對我歪嘴笑，求高手幫忙後製個手臂刺青！

」。

▲最近小麥喜歡待在沙發上，尤其喜歡趴在扶手上睡覺玩耍， 沒想到日前奴才與牠玩逗貓棒玩到一半，牠突然做出一動作…… （圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

× ▲最近小麥喜歡待在沙發上，尤其喜歡趴在扶手上睡覺玩耍， 沒想到日前奴才與牠玩逗貓棒玩到一半，牠突然做出一動作…… （圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

▲小麥：蝦款？罐罐肉泥還不拿出乃！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

× ▲小麥：蝦款？罐罐肉泥還不拿出乃！（圖／網友Chun Huang和Ying Ying Lee授權提供）

小麥的照片在短短不到一個星期就累積超過2萬名網友按讚分享，由於牠的表情與動作太有趣，果然吸引許多P圖高手幫忙

後製，另外也有許多網友笑說：「奴才……你屎定了」、「貓咪的表情很派」、「喵：蝦款？」、「

看來今天晚上關燈後有邪惡的計畫了！

」、「這個月的罐罐要拖多久？」。（編輯：陳珮瑜）