熱炒店必點啥？老饕揭「4道菜」稱霸飯桌：一盤爽吃超久
台灣熱炒店價格便宜且菜色十分多樣，除了冷盤、海鮮、肉品和各式時蔬之外，甜品項目也應有盡有，因此深受不少老饕喜愛，成為現代人聚會時的首選之一。對此，就有網友好奇詢問「最懷念熱炒的哪道菜？」而引來老饕們曝光心目中的熱愛神菜。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 12:02:01
原PO於PTT八卦板上發文，表示突然起了念頭想吃熱炒，坦言疫情期間每天待在租屋處，讓他十分懷念熱炒的美味，隨後他也點名蒜泥白肉、椒麻雞、客家小炒、鐵板牛柳、四季肥腸、蝦仁滑蛋、五更腸旺、鳳梨蝦球等幾道菜，好奇詢問「你們最懷念哪道菜，疫情結束就要狂點來吃的」。
問題一曝光後，其中「鳳梨蝦球」被最多人點名，「我家附近的照開啊！只是現在改外帶，鳳梨蝦球跟三杯花枝好吃，讚」、「鳳梨蝦球啦」、「絕對鳳梨蝦球」、「鳳梨蝦球，越看越餓」、「鳳梨蝦球，餓了別說了啦」。
另外，亦有老饕提及「五更腸旺」、「金沙系列」、「椒鹽龍珠」3道菜，直言「宮保雞丁、五更腸旺」、「金沙系列、炸肥腸」、「金沙系列，醉雞切盤，可惡餓了」、「龍珠啊！可以吃超久的」、「椒鹽龍珠」。
除了上述答案，也有其他人推薦不同菜色，「洋蔥炒蛋」、「蔥爆牛肉」、「漏了炒水蓮」、「水晶咕咾肉、乾炒牛河、鹹蛋苦瓜」。（編輯：陳雅雲）
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