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新北疫苗施打順序不會變　侯友宜：先打完AZ後再打莫德納

▲新北市長侯友宜今（21）日在交通局長鍾鳴時的陪同下，視察新北交控中心。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（21）日在交通局長鍾鳴時的陪同下，視察新北交控中心。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁/綜合報導

2021-06-21 11:57:52

美國捐贈台灣250萬劑的莫德納疫苗，若新北獲得中央的撥配後，有規劃哪一類的人先施打？新北市長侯友宜今（21）日受訪時強調，一定先打AZ疫苗，打完後再打莫德納的疫苗，疫苗的順序是不會變，也希望照順序打，大家不要亂。

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侯友宜表示，新北市打疫苗一直都是有順序、有方向，都先從高年齡的往下打，AZ疫苗一定先打，打完了AZ疫苗，再來打莫德納的疫苗，疫苗的順序是不會變，也希望照順序打，大家不要亂，這一段時間先把慢性病、長照機構先打完；只要保護力夠，大家願意來打，這才是最重要，疫情嚴峻的時刻，呼籲大家出來打疫苗，保護自己也可保護別人。

侯友宜今日在交通局長鍾鳴時的陪同下，視察新北交控中心，了解交通路況和公共運輸運量等情形；侯友宜再次呼籲，因為疫情還在警戒三期，還沒有得到完整的控制下來，也沒有樂觀的權利，大家悶不住地往外面跑，對疫情是有相當的衝擊，只要一放鬆，傳播的速度就會快速起來，因此必須要更嚴謹的面對疫情，請市民朋友保持低度的活動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
73.87%26.13%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
90.32%9.68%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.95%54.05%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
66.58%33.42%
2021-06-20-2021-06-23
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