新北疫苗施打順序不會變 侯友宜：先打完AZ後再打莫德納
美國捐贈台灣250萬劑的莫德納疫苗，若新北獲得中央的撥配後，有規劃哪一類的人先施打？新北市長侯友宜今（21）日受訪時強調，一定先打AZ疫苗，打完後再打莫德納的疫苗，疫苗的順序是不會變，也希望照順序打，大家不要亂。
記者陳志仁/綜合報導
2021-06-21 11:57:52
侯友宜表示，新北市打疫苗一直都是有順序、有方向，都先從高年齡的往下打，AZ疫苗一定先打，打完了AZ疫苗，再來打莫德納的疫苗，疫苗的順序是不會變，也希望照順序打，大家不要亂，這一段時間先把慢性病、長照機構先打完；只要保護力夠，大家願意來打，這才是最重要，疫情嚴峻的時刻，呼籲大家出來打疫苗，保護自己也可保護別人。
侯友宜今日在交通局長鍾鳴時的陪同下，視察新北交控中心，了解交通路況和公共運輸運量等情形；侯友宜再次呼籲，因為疫情還在警戒三期，還沒有得到完整的控制下來，也沒有樂觀的權利，大家悶不住地往外面跑，對疫情是有相當的衝擊，只要一放鬆，傳播的速度就會快速起來，因此必須要更嚴謹的面對疫情，請市民朋友保持低度的活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。