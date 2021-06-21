好市多熟食部推新服務！婆媽見「白色機台」狂讚：終於啊
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；18日一名女網友到好市多賣場，發現熟食部推出一項新服務，開放使用信用卡與電子支付，尤其在疫情期間提供這項措施，讓她感動直呼「聽到會員們的心聲了！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 13:06:22
原PO在臉書社團《Costco好市多消費經驗分享區》提到，這幾天她到好市多賣場購物，發現原本只收現金的熟食部，現在已經開放使用信用卡與電子支付了，她心懷感激的說「因應疫情，好市多終於聽到會員們的心聲了！熟食部可以刷聯名卡，也接受電子支付！」再也不用擔心沒有現金，可以只帶手機去買。
畫面中可見，好市多熟食部的結帳櫃台，已經安裝了白色的刷卡機器，提供民眾多種付款方式，一旁還有告示提醒「防疫期間，飲品僅供外帶」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友們紛紛大讚「耶！我也是，不用再煩惱身上沒現金無法買冰淇淋了」、「終於不用因為沒帶現金不能買熟食了」、「終於不用買了東西拿了一把零錢了」、「哈哈哈哈哈哈歷經了兩次沒帶錢無法買沙拉，我就寫e-mail意見去反映，好市多真的有回覆說他們會處理，果真效率超好欸，可能也是同時有人一起反映吧！」「終於不用收找錢手忙腳亂，這樣也衛生一點」。（編輯：賴詠璿）