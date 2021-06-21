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長輩傳LINE愛用「地雷符號」？眾狂喊1種更狠：一律封鎖

▲不少人都會透過社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡，但就有網友發現長輩們喜歡在傳訊時使用「...」等表情符號，因而讓他納悶發文詢問。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲不少人都會透過社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡，但就有網友發現長輩們喜歡在傳訊時使用「...」等表情符號，因而讓他納悶發文詢問。（示意圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 13:08:01｜2021-06-21 13:09:06

近年來科技日新月異，人手一機的情況早已見怪不怪，隨著網路快速發展，不少人都會透過社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡。不過，就有網友指出，發現長輩們喜歡在傳訊時使用「...」的表情符號，因而讓他納悶詢問「各位跟長輩或長者傳訊息的時候也會這樣嗎？」而引來眾人紛紛認同留言。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示在日常生活中難免要跟長輩或長者使用通訊軟體傳訊息，他發現不少中年人喜歡使用「...」來分段或做結尾，他也舉例如「我只是分析...你們也要提出建議...、有問題...都可以商量嗎...」等狀況。此外，他指出更狠的還有使用「，」來分段的，這也讓他好奇發問「各位跟長輩或長者傳訊息的時候也會這樣嗎？卦？」

▲網友指出長輩傳訊息時很喜歡用「...」。（圖／翻攝PTT）
▲網友指出長輩傳訊息時很喜歡用「...」。（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，隨即引來眾人紛紛認同留言，「老人家。。。真的。。。自帶財哥體。。。而且是全形版本」、「還以為是長輩講話一直很不爽所以用，原來是很多人都這樣」、「真的有夠多點點的」、「用...的我一律封鎖不往來」、「之前家教媽媽很愛用，我都誤會她是不是不開心」；但亦有鄉民抱持不同看法，「沒看過，長輩很少打...吧」、「長輩不是都全符驚嘆號嘛」。

此外，有網友點名使用「波浪符號」也讓人相當不悅，「我覺得～一直波浪號的～比較煩躁～是不會用標點符號嗎～」、「有個同事就是這樣，很煩！而且語句還超級不通順，每次看他訊息都不知道他是想要表達什麼==，原來也有其他人這樣，還有～一直～用波浪的～連信件主旨也要」。（編輯：陳雅雲）

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