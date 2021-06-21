視察三重果菜市場清消　侯友宜：爭取拍賣、理貨員打疫苗

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侯友宜指出，新北已對新北果菜公司的員工做過快篩，但因北農再度爆發群聚感的感染，因此新北市從明天開始，也會再對新北的果菜公司全面做第二次的快篩；今天是休市先以清消為主，也呼籲新北市的市民，如果有去北農的足跡者，請盡快到就近的快篩站來篩檢，希望能夠阻止傳播鏈。
侯友宜認為，新北果菜公司是一個交易非常頻繁的熱區，為了防疫及維持每日全台農產交易進行，讓民生物資的供應充足，保護批發市場的相關產業鏈通暢，將向中央疫情指揮中心爭取，盡快安排第一線的拍賣員跟理貨員施打疫苗；明天開始再度二次快篩，如果沒經過快篩，以後絕對不可進場來做施作。
新北果菜公司董事長劉來通補充，全體員工3周前主動到江翠篩檢站及三重醫院快篩，全數陰性，同時每日場內大清消，拍賣及進貨採「人流管制，拉長拍賣、議價時間，分時段、分散人流，快速購買、快速離開」；明日機動篩檢隊進駐，將要求進場的承銷人一律接受快篩，未配合者不得進場交易。
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