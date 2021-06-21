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視察三重果菜市場清消　侯友宜：爭取拍賣、理貨員打疫苗

▲新北市長侯友宜今日前往三重果菜市場視察消毒的情形，並將爭取第一線的人員優先施打疫苗。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今日前往三重果菜市場視察消毒的情形，並將爭取第一線的人員優先施打疫苗。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-21 13:27:17

新北市在因應台北農產運銷公司爆發大規模的群聚感染，除先前已先做過快篩外，今（21）日也休市消毒，明（22）日再度二次快篩，未來相關人員未配合進行篩檢，將公告禁止進場交易；此外，將爭取第一線的人員優先施打疫苗。

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新北市長侯友宜今日在農業局長李玟的陪同下，前往三重果菜市場視察消毒的情形；侯友宜表示，北農跟新北市是共同的生活圈，尤其跟新北果菜公司、板橋果菜公司工作上息息相關，這次北農爆發群聚感染的事件，新北市一定共同承擔、共同面對、共同因應。

▲新北市長侯友宜指出，市府明日調派機動快篩隊進駐板橋、三重批發市場，為員工、行口攤商、板車及卸貨工等近1800人進行第二次快篩。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜指出，市府明日調派機動快篩隊進駐板橋、三重批發市場，為員工、行口攤商、板車及卸貨工等近1800人進行第二次快篩。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜指出，新北已對新北果菜公司的員工做過快篩，但因北農再度爆發群聚感的感染，因此新北市從明天開始，也會再對新北的果菜公司全面做第二次的快篩；今天是休市先以清消為主，也呼籲新北市的市民，如果有去北農的足跡者，請盡快到就近的快篩站來篩檢，希望能夠阻止傳播鏈。

侯友宜認為，新北果菜公司是一個交易非常頻繁的熱區，為了防疫及維持每日全台農產交易進行，讓民生物資的供應充足，保護批發市場的相關產業鏈通暢，將向中央疫情指揮中心爭取，盡快安排第一線的拍賣員跟理貨員施打疫苗；明天開始再度二次快篩，如果沒經過快篩，以後絕對不可進場來做施作。

新北果菜公司董事長劉來通補充，全體員工3周前主動到江翠篩檢站及三重醫院快篩，全數陰性，同時每日場內大清消，拍賣及進貨採「人流管制，拉長拍賣、議價時間，分時段、分散人流，快速購買、快速離開」；明日機動篩檢隊進駐，將要求進場的承銷人一律接受快篩，未配合者不得進場交易。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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