每喊自助餐「這道菜名」先想3秒！全場秒懂：還要唱出來
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐就因方便快速且菜色多樣化的特點，深受不少外食族最愛的選擇之一，而自助餐喜歡或討厭夾什麼菜，一直以來都是網路上熱門的話題。不過，就有一名網友指出，每次到自助餐店要喊出「雪裡紅」時，總是要先在腦中想好，原因揭曉也讓眾人點頭直喊「我也是會唱出來確認一下 ！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 15:06:43
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示受到知名歌曲《那不是雪中紅》影響，每次到自助餐店，要喊出「雪裡紅」這道菜名時，總是得事先在腦中不斷思考「是雪裡紅還是雪中紅。」
貼文曝光後，隨即引發眾人熱議，「會開口講雪中紅」、「我也愛吃雪裡紅...但不會講到雪中紅」、「我也是會唱出來確認一下 」、「記得有一次我跟老闆說我要買雪中紅，老闆說我們沒有這道菜，然後我就用手比著老闆前面的那道菜說這不是雪中紅嗎？結果老闆三條線笑出來」。
除此之外，也有老饕大推雪裡紅這道菜，直言「雪裡紅是非常非常好吃的，我唯一愛的綠色菜」、「雪裡紅好吃，最愛吃雪菜毛豆這道涼拌菜了」、「雪裡紅是小時候……只要學校校外教學，廚房便當必出現的～現在很少看到……XD」。（編輯：陳雅雲）