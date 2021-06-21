各超市架上全空！女買嘸「這食品」　內行曝真相：超搶手

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，全台三級警戒延長至28日，不少企業也都進行遠距上班，讓民眾能待在家中防疫，也間接增加民眾開伙次數；對此，就有一名女網友抱怨，日前到超市想買「奶油」，結果架上竟然全空，貼文一出，也有網友揭真相。





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該名女網友昨（20）日在社群平台《Dcard》上以「奶油這麼受歡迎？」為題發文，表示不知道是不是因為自己太久沒出門的關係，她昨天到超市想買條奶油，結果架上竟然全空，一條都不剩，「奶油呢？不論大條小條都消失了，也沒有被藏起來的跡象，請問超市什麼時候會補貨啊」？





▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「奶油這麼受歡迎？」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中，也有知情網友揭真相，「料理很常用到呀！最近大家在家休息，像我身邊就很多人太無聊，開始做甜點，可能因為這樣用量變多？」、「奶油拿來用任何料理太好吃又方便了」、「疫情增進好多人的廚藝」、「還有泡打粉也缺貨！嚴重懷疑大家現在在家是不是都在做甜點…」、「大家在家無聊，都自己做料理哈哈哈，麵粉那區也超搶手」、「現在麵粉、泡打粉也都缺貨」、「我前幾天要買也買不到，要買來做甜點的哈哈哈，看來很多人都要買來做甜點」、「都拿去做甜點了」。（編輯：郭佩蓉）





▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，市升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）