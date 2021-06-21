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同職缺每天投履歷！求職哥愣：沒面試機會　網急壞揭真相

▲有網友在人力銀行上發現心儀的職缺，因此連續好幾天都投遞履歷，卻沒有得到任何面試邀約，這就讓他心寒發問「大家覺得這樣投好嗎？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有網友在人力銀行上發現心儀的職缺，因此連續好幾天都投遞履歷，卻沒有得到任何面試邀約，這就讓他心寒發問「大家覺得這樣投好嗎？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 16:31:56

不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有網友指出，自己在人力銀行上發現心儀的職缺，因而連續好幾天投遞履歷，卻沒有得到面試邀約，這就讓他心寒發問「大家覺得這樣投好嗎？」對此，就引來許多人急壞坦言「絕對黑掉！」

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原PO於PTT Salary板上發文，表示在人力銀行上發現心儀的職缺，便從15日至18日間每天都投一次履歷，他坦言上頭都有顯示履歷被開啟，卻沒有得到面試機會，「這是一個助理缺，薪水也很低，但我就是想從頭來。所以每天投，每次都針對該職務內容描述自己能勝任的原因。」

他指出資訊顯示競爭人數十分少，每天看都約0-5人左右，卻遲遲收不到面試通知，就讓他焦急發問「大家覺得這樣投，好嗎？會造成壞印象嗎XD，因為我投這個是跟自己以前及目前工作內容不相關，算是轉職，所以很想從助理做起。」

▲網友連續多天向同個職缺投遞履歷，好奇發問「大家覺得這樣投好嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友連續多天向同個職缺投遞履歷，好奇發問「大家覺得這樣投好嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少網友討論，「每天投有點多，但如果真的缺人人資就會找你去，沒找你就代表目前不缺人或這職缺可分給其他人做」、「不用急，他看過不代表不用你，我的建議是投一次之後過個5-7天再投一次」、「絕對黑掉」、「不一定，我人資說看我投得很努力，才找我去面試的，因為人資也知道求職者很多都在亂槍打鳥」。

其中就有人急壞解答，「我是人資我就一定不會用你，人資收集履歷是要一段期間彙整給部門主管參考，就算他有一個履歷就送一個履歷給主管，也不代表主管馬上有時間看，你每天丟，一直變相的浪費對方時間，因為他每次看到新履歷就打開又發現是同一個人，這樣搞三天，是人都會生氣」。

甚至有網友建議原PO，若真的對該職缺有莫大興趣，可以直接致電惑透過信箱聯絡人資，「人資不會天天開網站看，人力銀行會彙整大約面試者基本資料到信箱去，有興趣才會特地上來看，他如果有附信箱，直接寄過去，他會直接看到」、「打電話去問，比你每天投快」、「直接寫封信把你內文跟人資講，在這邊發文人資一樣沒看到」、「要積極，不如直接打電話，同樣的事情一直做不一定有效」。（編輯：陳雅雲）

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