同職缺每天投履歷！求職哥愣：沒面試機會　網急壞揭真相

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他指出資訊顯示競爭人數十分少，每天看都約0-5人左右，卻遲遲收不到面試通知，就讓他焦急發問「大家覺得這樣投，好嗎？會造成壞印象嗎XD，因為我投這個是跟自己以前及目前工作內容不相關，算是轉職，所以很想從助理做起。」
問題一曝光，就引來不少網友討論，「每天投有點多，但如果真的缺人人資就會找你去，沒找你就代表目前不缺人或這職缺可分給其他人做」、「不用急，他看過不代表不用你，我的建議是投一次之後過個5-7天再投一次」、「絕對黑掉」、「不一定，我人資說看我投得很努力，才找我去面試的，因為人資也知道求職者很多都在亂槍打鳥」。
其中就有人急壞解答，「我是人資我就一定不會用你，人資收集履歷是要一段期間彙整給部門主管參考，就算他有一個履歷就送一個履歷給主管，也不代表主管馬上有時間看，你每天丟，一直變相的浪費對方時間，因為他每次看到新履歷就打開又發現是同一個人，這樣搞三天，是人都會生氣」。
甚至有網友建議原PO，若真的對該職缺有莫大興趣，可以直接致電惑透過信箱聯絡人資，「人資不會天天開網站看，人力銀行會彙整大約面試者基本資料到信箱去，有興趣才會特地上來看，他如果有附信箱，直接寄過去，他會直接看到」、「打電話去問，比你每天投快」、「直接寫封信把你內文跟人資講，在這邊發文人資一樣沒看到」、「要積極，不如直接打電話，同樣的事情一直做不一定有效」。（編輯：陳雅雲）