考「公股銀行」超優？過來人吐心酸　更揭1建議：比較推

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「考公股銀行」的文章表示，「本人應屆非財金商學院畢業，上禮拜開始投履歷，都被已讀。目前是想準備公股銀行考試想說考考看」，原PO更接著說「順便在這段期間讀多益＋考金融證照，找個打工賺錢，給自己的時間是半年到一年的時間，如果公股沒考到再去民營看看，還是直接投履歷到民營不要考公股了呢？或者有過來人能給建議嗎」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
過來人網友們紛紛表示心酸「給自己設一個停損點，如果最近這一波的公股都沒考上，就去投履歷找其他工作」、「建議原PO如果有心想考公股的話，可以專心準備考試跟證照就好，前提是家裡經濟狀況OK」、「至於公股考試如果家境尚可，可以全心全意準備，因為每一家考科大同小異，可以適用到其他公股」，更點出建議「建議先去民營，有經驗再考公股能夠彌補你的學歷劣勢」、「建議先到民營，讓自己真的有競爭力再去公股，在公股心很累而且你真的不會進步」、「先去民營體驗看看櫃檯生活也不錯，如果不喜歡你就不用浪費時間在考試上面，會比較推薦你先找份工作，再邊準備考試。這樣妳會比較清楚你將來的職場可能會面臨什麼，或有哪些選擇」。（編輯：王柏文）