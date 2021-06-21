COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

考「公股銀行」超優？過來人吐心酸　更揭1建議：比較推

▲考「公股銀行」超優？過來人吐心酸。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.03）
▲考「公股銀行」超優？過來人吐心酸。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.03）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 16:36:55

金融與保險業通常被外界視為「金飯碗」，每到畢業季都會吸引不少新鮮人投入。而近日就有網友針對銀行業的薪水做提問指出，「考『公股銀行』是不是超優？」沒想到就有過來人吐出心酸，更揭露了一點建議，直言「其實比較推」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲過來人網友更點出建議「建議先去民營，有經驗再考公股能夠彌補你的學歷劣勢」。（示意圖／記者葉政勳攝
▲過來人網友更點出建議「建議先去民營，有經驗再考公股能夠彌補你的學歷劣勢」。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.03）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「考公股銀行」的文章表示，「本人應屆非財金商學院畢業，上禮拜開始投履歷，都被已讀。目前是想準備公股銀行考試想說考考看」，原PO更接著說「順便在這段期間讀多益＋考金融證照，找個打工賺錢，給自己的時間是半年到一年的時間，如果公股沒考到再去民營看看，還是直接投履歷到民營不要考公股了呢？或者有過來人能給建議嗎」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

過來人網友們紛紛表示心酸「給自己設一個停損點，如果最近這一波的公股都沒考上，就去投履歷找其他工作」、「建議原PO如果有心想考公股的話，可以專心準備考試跟證照就好，前提是家裡經濟狀況OK」、「至於公股考試如果家境尚可，可以全心全意準備，因為每一家考科大同小異，可以適用到其他公股」，更點出建議「建議先去民營，有經驗再考公股能夠彌補你的學歷劣勢」、「建議先到民營，讓自己真的有競爭力再去公股，在公股心很累而且你真的不會進步」、「先去民營體驗看看櫃檯生活也不錯，如果不喜歡你就不用浪費時間在考試上面，會比較推薦你先找份工作，再邊準備考試。這樣妳會比較清楚你將來的職場可能會面臨什麼，或有哪些選擇」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.1%22.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.51%6.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
50.14%49.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.91%36.09%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀