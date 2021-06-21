「稀飯」台語怎麼唸才對？各地講法曝光　網愣：從沒聽過

平常若是吃膩了大魚大肉，不少人偶爾會選擇吃點清粥小菜，對身體也比較沒有太大的負擔；不過，就有男網友好奇清粥小菜裡，「稀飯」的台語到底怎麼唸才對，貼文一出，各地唸法也隨之曝光，讓網友們看了直呼「太酷了」。





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該名男網友昨（20）日在社群平台《Dcard》上以「這個台語到底怎麼唸」為題發文，表示從小到大就聽過不少對於「粥（稀飯）」的奇怪台語唸法，而他也接著舉例，像是在他新竹海邊的阿嬤家，都把稀飯唸「ㄇㄝˊ」，因此讓他很好奇「想知道大家都怎麼說」？





▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「這個台語到底怎麼唸」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中，也有內行網友專業回應，「台語是按照『腔調』來區分的！不是什麼南北，整體來說台語可以分為『泉州腔』及『漳州腔』，但現在已經沒有『完全的泉/漳腔』了，為什麼會出現這麼多音是明清泉漳人士移民來台的結果。『糜』偏泉腔有bê（ㄅ°(英語的b)韻母類似ㄝ國語的二聲），更傳統的泉腔就是上面的金門台語bêr（ㄅ°ㄜˊ），也是俗説的『海口腔』、鹿港腔 漳腔有muê（ㄇㄨㄝˊ）, muâi（ㄇㄨㄞˊ）, muî（ㄇㄨㄧˊ）漳腔鼻音比較多！ 然後腔調沒有優劣好壞，你爸媽阿公阿嬤外公外婆的腔就是最正確的腔！獻上教育部方音差表『糜』欄，也希望大家認識台羅、認識台語文」。（編輯：郭佩蓉）



