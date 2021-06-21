羅智強「疫苗乞丐」惹議 侯友宜：國際間互相幫忙是常態
國民黨台北市議員羅智強酸政府是「疫苗乞丐」的言論，不僅引起各界的撻伐，恐影響國際友邦贈台灣疫苗的意願；對此，新北市長侯友宜今（21）日強調，國際之間的互相幫忙，是一個很常態的現象，非常感謝國際的友人贈疫苗給台灣。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-21 17:10:06
侯友宜表示，其實我們（台灣）跟國際間的友誼是永遠不會變，在國際友人他們困難的時候，台灣捐贈相關的物資，甚至相關的金錢，大家彼此間互相的幫忙，其實這是一個很常態的現象；當台灣需要疫苗的時候，國際友人給我們（台灣）幫忙，這是一件非常感謝的事情。
侯友宜認為，台灣藉由友誼之間，建構起更緊密的橋樑，跟國際之間來交更好的朋友；因此，當他們有難的時候我們（台灣）幫忙，當我們（台灣）有困難的時候別人幫忙，「大家一起來讓全球都是一家人。」
侯友宜今日在新北防疫應變會議上指出，新北目前有2323人居家隔離，累計確診人數為6160例，以板橋1279例為多，其次是中和1020例、三重754例，今日新增38例的確診個案，以板橋9例最高，其次為中和8例、土城6例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數為90001人，篩出1112確診者，總體的陽性率為1.2％，昨日的篩檢人數有2821人篩檢，篩出9例的確診個案，陽性率0.3%。
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