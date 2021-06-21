國軍桃園總醫院群聚感染再+1 鄭文燦：24日前急門診暫停
國軍桃園總醫院院內群聚事件截至昨（20）日，共14人染疫，桃園市長鄭文燦今（21）日主持防疫會議表示，市府將全力配合中央流行疫情指揮中心及院方防堵疫情擴散，完成醫護、行政、患者、家屬及後續外包人員的篩檢工作；此外，急、門診停止至24日，住院部分只出不進，醫院看護員應完成疫苗接種，以降低感染風險。
記者李春台/桃園報導
2021-06-21 17:15:35
衛生局長王文彥說明，國軍桃園總醫院院內熱區及鄰近病房採檢結果出爐，新增一位陪病家屬陽性確診，該院目前累計3個家屬、2個護理人員、4個病人、5個看護染疫，昨日採檢515人、今日預計設置6條採檢線，將採檢1,300多人，另外今日將安排300人二採，衛生局也通知相關病房出院病患回院採檢，全部採檢陰性才會同意醫院恢復部分運作。
鄭文燦表示，傳染病防疫醫療網北區指揮官黃玉成偕同疾管署防疫醫師及長庚醫院感控團隊，協助遏阻國軍桃園總醫院疫情，市府也積極協助相關疫調、追蹤及採檢工作，並將要求院方暫不收治新患者，優先完成擴大採檢及隔離，才能精準判斷風險高低，完成清零任務。同時，考量看護員往來多個醫院服務，應加強健康管理，本市包含莫德納、AZ疫苗剩餘7,900劑，其中莫德納開放第一到第三類人員施打，市府將通知轄內各醫院安排所屬看護工全面接種疫苗。
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