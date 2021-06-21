買家收貨沒付款！她提醒卻收「威脅私訊」：別聯絡我老公
網路購物十分便利，民眾僅需在家動動手指上網，就可以將想要的商品購買回家。不過，就有賣家抱怨，客人收到貨但還沒付款，因此傳訊息提醒對方，沒想到卻收到客人老婆的私訊，要求她「將心比心，別再跟自己老公聯絡了」，這讓她看了哭笑不得，也不禁質疑「客人是想跑單嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 17:36:21
原PO在《爆怨2公社》表示，自己是網路賣家，最近有客人收到貨，但還沒付款，於是她就傳訊息提醒對方，想不到因此收到客人老婆的「威脅」，只見客人老婆說「妳跟他的聊天訊息，我都看過了，也都有截圖下來，一樣是有老公、有孩子的人，我想妳應該能理解我的心情，希望妳不要再跟他聯絡了」。
原PO看完也立刻回覆「我從頭到尾都對別人老公沒興趣，謝謝您！您手邊有完整對話截圖，記得請您先生把錢轉到我戶頭」，面對如此荒謬的事，她也忍不住說「請問各位賣家有沒有被買家老婆威脅過？就只是貨到還沒付錢而已，你老婆私訊我幹嘛？誰跟誰聯絡啊，笑死！別想不付錢就給我跑路」。
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「擺明是要棄單吧」、「跑單的藉口而已啦」、「這絕對是跑單的藉口，拿老婆出來擋…」、「現在仙人跳也搞無接觸了嗎」、「這是我聽過最扯的跑單理由了！該不會一人分飾兩角吧」、「我覺得管不好自己的老公還跑出來威脅別人的人很奇怪，不是應該先管好自己的老公嗎？」、「到底是對他老公多麼的不放心」。（編輯：許智超）