下雨變涼「還需要開冷氣」？全場改開1功能：需要的是它
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 17:49:46
眼看時序進入夏季，氣溫一天比一天高，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，不過夏天偶爾會下午後雷陣雨，而下過雨了以後，氣溫也就相對舒適一些；對此，就有網友好奇，「下雨還會開冷氣嗎」，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在PTT以「下雨還有開冷氣嗎？」為題發文，表示某天下午突然下了一場暴雨，原本他還是開著冷氣的，後來想了想，便將冷氣關掉，「但關掉之後，好像覺得還是很涼，就沒有繼續開冷氣」，不過，他也很好奇「晚上不知道會不會還是很熱」。貼文一出，有網友和原PO一樣，「不會耶！下雨很涼就不開了，省電」、「沒有了耶，變好涼，我家這雨好大」；也有網友認為還是要開，並解釋說道，「下雨很悶，會開，而且不喜歡濕濕的感覺」、「下雨更要開，不懂一堆人下雨就冷氣開跟送風沒兩樣是怎樣」、「本來關了，但是過段時間實在悶熱又開了」、「下雨的當下會很涼，但一兩個小時的雨後反而很悶熱，所以還是有開冷氣」。
另外，也有不少網友改開「除濕功能」，「需要的是除濕」、「除溼，不然會很悶」、「開除濕」、「轉開除濕」、「一定要，可以除濕」、「冷氣除濕都開」。（編輯：郭佩蓉）