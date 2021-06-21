下雨變涼「還需要開冷氣」？全場改開1功能：需要的是它

眼看時序進入夏季，氣溫一天比一天高，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，不過夏天偶爾會下午後雷陣雨，而下過雨了以後，氣溫也就相對舒適一些；對此，就有網友好奇，「下雨還會開冷氣嗎」，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「下雨還有開冷氣嗎？」為題發文，表示某天下午突然下了一場暴雨，原本他還是開著冷氣的，後來想了想，便將冷氣關掉，「但關掉之後，好像覺得還是很涼，就沒有繼續開冷氣」，不過，他也很好奇「晚上不知道會不會還是很熱」。





▲有網友好奇，下雨還會開冷氣嗎，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝PhotoAC）

另外，也有不少網友改開「除濕功能」，「需要的是除濕」、「除溼，不然會很悶」、「開除濕」、「轉開除濕」、「一定要，可以除濕」、「冷氣除濕都開」。（編輯：郭佩蓉）



