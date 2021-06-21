北農一半病例來自新北基隆？林右昌：「不爽」柯文哲甩鍋

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林右昌直指，北農的第一個確診案例，其實是在5月20日就發生，這一個月來看不到柯文哲在北農的防疫作為；據了解，這已經是北農第三波的感染事件，讓他不禁要說，「柯市長真的輕忽市場防疫的重要性」。
另外，針對北市府今日表示，6月19日有找基隆、新北開會的說法；立馬遭林右昌打臉，「柯市長跟台北市政府說謊」，不僅6月19日沒有共同開會，6月19日的前後也未曾開過會。
有關市場的防疫，林右昌強調，他一直苦口婆心地提醒大家，市場是最大的破口，基隆市一直以來用了非常多的力氣做市場防疫，只要發現確診的案例就休市，然後進行清消；另外就是依照身分證的尾數來進行分流，也對攤商跟消費者採取實名制，最後採取最高標準的雙罩一套防疫作為。
林右昌說，北農爆發的群聚案件還在持續延燒中，影響所及可能包括全台灣，建議柯文哲應立即要求在北農上班及消費者，全部都採取雙罩一套的防護規格，其次是所有的工作人員應立即做PCR篩檢，準確掌握北農疫情狀況；現在大家都關心6月28日全國是否降回二級後解封，其實關鍵就在於柯文哲。
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