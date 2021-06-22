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房市／魔鬼藏在細節　看屋別漏了地下室

▲無論有沒有買停車位，房仲建議看房子時，需觀察地下室維護狀況。（圖／NOWnews資料照片）
▲無論有沒有買停車位，房仲建議看房子時，需觀察地下室維護狀況。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-22 08:30:00

網友PO文詢問，看中某一心儀的物件，但它的地下室很髒亂、窳陋，是否應該打消購屋念頭？房仲業者分享經驗，許多人看屋時會特別留意管理基金的多寡，但除了「帳面上」的狀況，從地下室、梯間、頂樓等公共空間的維護狀況，更能看出鄰居素質，以及管委會實際運作得好不好，不妨作為購屋的參考。

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網友看到一間中意的房子，但地下室有許多蜘蛛絲、地板被破壞且顯得老舊，詢問是否該打消買房念頭，或是只要房子本身好，地下室髒亂沒差別？多數網友回覆說「完全無法接受」，畢竟沒在維護的社區怎麼敢買，且地下室反應住戶素質。

對此，信義房屋文心中清店店長謝明哲表示，許多人看房子時，都會留意公佈欄上貼著的管委會基金多寡，藉此了解該社區的財務狀況；但除了「帳面上」的數字，他更建議買方從頂樓一層層走到地下室，了解頂樓、逃生梯、地下室的狀況，兩相對照、參考，更能掌握該社區的實際條件。

謝明哲舉例，假設一棟社區管理基金充足，但地下室仍有漏水，這就代表管委會即使有基金，但運作不佳，沒有積極維護，假設入住後有其他修繕需求，管委會可能也不會積極替住戶處理；反觀地下室若維護得好，就可合理推測管委會比較積極，或者有熱心的住戶協助處理，基金也很充足，也因此，無論有沒有買地下停車位、會不會使用到地下室或頂樓空間，都建議購屋之前先親自觀察一下。

除此之外，謝明哲也建議買方可以從一個地方加以觀察管委會運作狀況，以及住戶素質，那就是「資源回收／垃圾放置處」。他說明，常有仲介或代銷不斷推銷「這裡住很多醫生、老師」，一來無從查證，二來無論什麼職業別，都無法保證住戶素質好壞，但是，可以透過觀察資源回收／垃圾放置處，若每個籃子都有明確的分類項目，且打開蓋子一看，住戶也確實分類、沒有亂丟，就代表該社區住戶素質普遍不錯，也願意共同維護環境，是更明確且實際的觀察方式。

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