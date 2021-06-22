房市／魔鬼藏在細節　看屋別漏了地下室

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對此，信義房屋文心中清店店長謝明哲表示，許多人看房子時，都會留意公佈欄上貼著的管委會基金多寡，藉此了解該社區的財務狀況；但除了「帳面上」的數字，他更建議買方從頂樓一層層走到地下室，了解頂樓、逃生梯、地下室的狀況，兩相對照、參考，更能掌握該社區的實際條件。
謝明哲舉例，假設一棟社區管理基金充足，但地下室仍有漏水，這就代表管委會即使有基金，但運作不佳，沒有積極維護，假設入住後有其他修繕需求，管委會可能也不會積極替住戶處理；反觀地下室若維護得好，就可合理推測管委會比較積極，或者有熱心的住戶協助處理，基金也很充足，也因此，無論有沒有買地下停車位、會不會使用到地下室或頂樓空間，都建議購屋之前先親自觀察一下。
除此之外，謝明哲也建議買方可以從一個地方加以觀察管委會運作狀況，以及住戶素質，那就是「資源回收／垃圾放置處」。他說明，常有仲介或代銷不斷推銷「這裡住很多醫生、老師」，一來無從查證，二來無論什麼職業別，都無法保證住戶素質好壞，但是，可以透過觀察資源回收／垃圾放置處，若每個籃子都有明確的分類項目，且打開蓋子一看，住戶也確實分類、沒有亂丟，就代表該社區住戶素質普遍不錯，也願意共同維護環境，是更明確且實際的觀察方式。