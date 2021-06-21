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628解封可能？鄭文燦：目前無全面降級條件

▲鄭文燦表示，目前沒有全面解除三級管制為二級的條件，分地區解封也有一定的風險，預估628三級管制應該會延長。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，目前沒有全面解除三級管制為二級的條件，分地區解封也有一定的風險，預估628三級管制應該會延長。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-21 20:09:49

隨著國內疫情趨緩，全台三級警戒已超過30天，對於6月28日後解封或降級警戒可能，桃園市長鄭文燦今（21）日表示，目前沒有全面解除三級管制為二級的條件，分地區解封也有一定的風險，預估628三級管制應該會延長。

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鄭文燦指出，三級管制的精神是減少社會活動、降低病毒傳播管道，切斷社區傳播的機會，目的就是建立社區防護網的概念，能夠讓Rt值降到1以下，讓確診個案慢慢降低；若三級管制要調整，有3項評估條件，首先是傳播率是不是降低到1以下或更低，其次是採檢或篩檢陽性個案數是否達到正常值，第三項是熱區跟群聚感染的事件是否獲得控制。

「目前看起來628三級管制應該會延長」鄭文燦說，現階段還沒有全面解除三級管制為二級的條件，因此才會有人建議分地區或改採微管制的說法，「不過分地區不太符合台灣社會生活的情況」他認為，我們現在確診個案大部分都是各縣市互動的結果，桃園跟其它縣市也有互動，很難有哪個地區確診病例是空白的，即便有空白，也不代表那個地區是安全的，「分地區解封的話也有一定的風險。」

鄭文燦表示，現階段的三級管制，包括婚喪喜慶、宗教活動、室內戶外都禁止群聚集會活動，但考慮到經濟以及生活，商業活動規範能否微調整，要尊重中央的決定。

鄭文燦認為，一旦三級管制延長，分地區並不可行，至於分類別的部份，雖然可以考慮不同的產業有不一樣的情況，「但是我覺得這個階段還沒有到」，即使確診個案數降至百例以下，但還未達清零階段，幾起群聚感染事件也還沒有落幕，若因鬆卸後疫情再起，會得不償失，「還是要採取嚴謹的態度比較好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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