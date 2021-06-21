628解封可能？鄭文燦：目前無全面降級條件

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「目前看起來628三級管制應該會延長」鄭文燦說，現階段還沒有全面解除三級管制為二級的條件，因此才會有人建議分地區或改採微管制的說法，「不過分地區不太符合台灣社會生活的情況」他認為，我們現在確診個案大部分都是各縣市互動的結果，桃園跟其它縣市也有互動，很難有哪個地區確診病例是空白的，即便有空白，也不代表那個地區是安全的，「分地區解封的話也有一定的風險。」
鄭文燦表示，現階段的三級管制，包括婚喪喜慶、宗教活動、室內戶外都禁止群聚集會活動，但考慮到經濟以及生活，商業活動規範能否微調整，要尊重中央的決定。
鄭文燦認為，一旦三級管制延長，分地區並不可行，至於分類別的部份，雖然可以考慮不同的產業有不一樣的情況，「但是我覺得這個階段還沒有到」，即使確診個案數降至百例以下，但還未達清零階段，幾起群聚感染事件也還沒有落幕，若因鬆卸後疫情再起，會得不償失，「還是要採取嚴謹的態度比較好。」
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