「報一下」成績！男同學做1動作嚇壞她　三年後結局甜炸

在青春洋溢的校園時光裡，許多人都曾有過一段刻骨銘心且難以忘懷的初戀，對此，就有一名女網友表示，她在高中的時候因為擔任數學小老師，有次要問男同學分數，於是便向對方說「報一下」成績，豈料這句話一脫口，卻意外成為了倆人愛情的起點，甜到爆炸的結局也讓網友們直呼「根本是偶像劇情節」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「報分數，不是抱我」為題發文，表示她在高中時擔任數學小老師，有一次男同學因為當天考試缺考，隔天來學校補考後，她便問了「欸，你數學3-1幾分」，但對方似乎忘記她是數學小老師，一臉茫然地看著她，只回了「蛤」。





原PO這時有點不耐煩「報一下啊」，但對方這時卻看起來有些猶豫，讓原PO以爲對方是沒考好，就安慰了兩句「沒關係啦，反正放學了，人都走光了，沒人會知道」，豈料講完這句話，男同學竟然就站起來抱住原PO，「當時我整個內心都在咆哮」，後來原PO掙脫開來以後，義正嚴詞地解釋「那個，我是說報一下成績，不是抱一下我」，而對方當時整張臉都脹紅了。





▲一名女網友表示，她在高中擔任數學小老師，有次要問男同學分數，於是便向對方說「報一下」成績，豈料這句話一脫口，卻意外成為了倆人愛情的起點。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自unsplash）

後來原PO愈來愈喜歡對方，用只有自己看得出來的方式，把他寫在作文裡。有一次模擬考寫得不錯，被老師影印下來貼在佈告欄，「暗戀是一種很微妙的情緒，怕他知道，又怕他不知道」，而原PO也從不敢和任何人提起。





直到畢業那天，原PO看見對方在IG發了一篇文，圖片則是那張數學考卷，配文寫著「我知道，我都知道。抱完人的時候我就知道我喜歡妳了」。最後，有情人終成眷屬，倆人目前已經交往三年，「樸實無華又枯燥的愛情故事，謝謝大家」。





貼文一出，閃瞎眾人，「什麼偶像劇情節」、「你們兩個人是中文系的嗎？文筆也太好」、「在一起到方式好棒哦，數學好是為了表現給你看」、「好甜哦天吶，早知道我高中也去當小老師」、「太可愛了吧，好浪漫」、「哈哈哈哈哈好好笑但是又好可愛，希望你們長長久久」。（編輯：郭佩蓉）



