訪視機場人員施打疫苗　鄭文燦：持續向中央爭取疫苗

桃園機場尚未施打疫苗的第一線工作人員，今（21）日開始接受施打莫德納疫苗。桃園市長鄭文燦下午前往桃園國際機場第二航廈，訪視機場工作人員施打Covid-19疫苗情形。鄭文燦表示，機場與民航業為防疫的第一線，為給予機場以及航空公司更大的支持，市府與民航局積極向中央反映，希望能夠配賦足夠的疫苗數量，讓機場第一線工作人員在高強度的檢疫管制下，也能夠有高強度的防疫保護。
記者李春台/桃園報導
2021-06-21 20:33:49
鄭文燦指出，桃園國際機場領有工作證的工作人員約3萬5,000人，目前仍有許多機場工作人員尚未接種Covid-19疫苗，因此上週中央新配送的第二批莫德納疫苗中，爭取5,000劑提供給民航航空第一線人員，包含桃園機場及相關廠商、民航局、航空站、航管人員、飛機維修、倉儲、地勤及空廚等人員，另外5,000劑則提供給國籍航空機組員。至於已經打完第一劑Covid-19疫苗的人員，市府也會盡速協助接種第二劑疫苗。
鄭文燦表示，本次施打計畫由中央流行疫情指揮中心指定衛生福利部桃園醫院作為執行單位，部立桃園醫院也迅速組織醫護團隊，並於昨（20）日與市府衛生局共同赴桃園機場進行場勘，每日約可接種800人，預計一週內施打完畢。鄭文燦特別感謝部立桃園醫院的醫護團隊，市府也會積極給予協助，盼盡速完成機場工作人員及國籍航空機組人員的施打作業。
鄭文燦也談及，於桃園國際機場服務的工作人員約3萬5,000人，人數相當多，而考量目前疫苗數量仍然有限，因此機場工作人員原則按照風險高低，分級施打；國籍航空機組員部分則由航空公司協助照冊，將風險較高的對象優先納入接種範圍，未來市府會積極與中央爭取更多疫苗，盼持續擴大施打範圍，給予機場以及航空公司更大的支持。
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