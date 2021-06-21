阿嬤天天上YouTube！學霸事蹟被挖出　孫女汗顏：太神了

雖說「活到老，學到老」的精神令人相當敬佩，但不斷充實自己可是需要花費一定程度的心力。近日就有一名女網友在社群論壇《Dcard》上分享自己的「學霸阿嬤」，不僅每天利用YouTube聽佛經、研究易經，還天天念書學習日文，甚至曬出字跡優美的筆記，掀起不少網友熱議。

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這名女網友介紹自己的「學霸阿嬤」儘管今年高齡82歲，但認真求學的心態絲毫不輸給年輕人，原PO表示自己的學霸阿嬤不僅每天唸書，還會主動利用YouTube看佛經之類的影片，前陣子還在學日文，每天還會把看到的內容做成筆記，「翻開她的筆記我都自嘆不如了，我最近每天只會躺在沙發上看劇跟耍廢而已」。

▲奶奶字跡工整就連原PO都自嘆不如。（圖／翻攝自社群論壇《Dcard》）

▲原PO曬出奶奶的上YouTube學佛的筆記。（圖／翻攝自社群論壇《Dcard》）

除了天天抄筆記外，原PO也分享阿嬤主動向她討教的經驗，「她還會跑來跟我們學美圖秀秀製圖什麼的，自己做早安圖，上面還會打字每天早上傳給大家」，同時曬出學霸阿嬤字跡娟秀的筆記，上頭不僅條列清晰，還用不同顏色、記號劃出重點，「果然以前是北一女後來還當數學老師….」。

學霸阿嬤的超狂事蹟曝光後，也有網友笑稱「我阿嬤該不會是你阿嬤的學妹？」，解釋自己的奶奶也在疫情開始後利用視訊「線上學佛」，字跡也相當工整，「阿嬤們的字都這麼美，是要我們這些小廢廢孫子/女輩們去旁邊玩沙嗎？」。不少網友見狀也紛紛驚呼「真不愧是高知識份子欸，我的字連我自己回去看都有可能看錯」、「佩服這種活到老學到老的精神」、「你阿嬤真的太神了」、「你真的可以嗆別人我阿嬤都比你厲害」。（編輯：楊智傑）