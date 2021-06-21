12生肖「夏至運勢」出爐！這位受貴人加持　易有偏財好運

今（21）日是二十四節氣中的「夏至」，想知道從夏至到7月6日，你的運勢如何嗎？塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12生肖」的夏至運勢，趕快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲今（21）日是二十四節氣中的「夏至」，塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12生肖」的夏至運勢。（示意圖，取自pixabay ）

× ▲今（21）日是二十四節氣中的「夏至」，塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12生肖」的夏至運勢。（示意圖，取自pixabay ）

時節雖來到夏至，但鼠寶寶的桃花運仍在春季般春光無限，尤其近期工作運上升加持，整體陽光自信形象，讓異性無法抵擋你的魅力，有很多選擇的機會。有戀人的肖鼠寶寶則是能與戀人一起克服阻撓，有機實現你們共組美好家庭的夢想喔！財運方面也是陽光普照，金光閃閃，雖然因喜事連連導致開銷稍大，但是好運氣加持下，讓你抓住機會就能立馬補回來。





生肖牛、夏至運勢（6/21~7/6）





熱情奔放的肖牛寶寶近期可以把精力稍微轉換到經營感情上，尤其是單身的肖牛寶寶，埋頭苦幹讓你與許多好對象失之交臂，此時節的肖牛寶寶工作上茫茫然，連帶影響身心，財運也不佳，只有桃花沒有背叛你，所以用心經營下自己，改變下樸實形象，耳目一新的你，定有所斬獲喔！但是有伴侶的牛寶寶的桃花旺就不見得是好事情，勿因心情不好而給自己犯下的錯誤找藉口，身體是自己的，哪有管不住的道理呢？





生肖虎、夏至運勢（6/21~7/6）





可能是梅雨還壟罩著你，近期會有點走霉運，要小心意外之災及詐騙，但是不貪則不貧，尤其合作方面務必謹慎小心，用你聰明的頭腦好好判斷後再決定，定能避開詐騙的陷阱。整體財運跟工作運都是只要你努力付出就能有相對應的收穫，雖然忙碌，只要調適好心態，眼光放遠，明白長久都是為了自己日後收穫的付出，當下就會怡然自得了。桃花並不照拂單身者，所以把心思放在自身的經營提升上，為日後的邂逅機緣奠定好基礎即可。





生肖兔、夏至運勢（6/21~7/6）





近期聰慧的肖兔寶寶需要發揮狡兔有三窟的機智，隨時想好下一步來因應各種突發狀況。接踵而來的突發狀況多得讓你身心有些疲乏，也因此火氣稍大，容易與人口角，如果是個悶罐子的兔寶寶，這下可會郁結出病的。不要讓壓力持續累積到炸鍋，適時地向好友傾吐，或是做點休閒活動來紓壓是不錯的方式。桃花雖非頂旺，不過也稍有提升，想脫單的話，不妨從工作中挪出點精力到喜歡的事物上，有機會從同好中結識可能發展的投緣對象喔！





生肖龍、夏至運勢（6/21~7/6）





看來太陽還沒來得及照過來，近期同儕競爭壓力大之下，難免不尤得有些懷疑自我。阻力看似不少，但是只要夠堅定，放下老是高高在上的身段，跟周遭夥伴好好合作一番，你負責的項目必能脫穎而出。財運只要不做高額股票投資，不貪就不貧囉！桃花運方面，要脫單不是沒機會，說到底就是心態問題，你看得上的，別人看不上你，你看不上的，卻又趨之若鶩，就看你要怎麼選擇了！環繞身邊總是默默付出的人值得你回頭眝目下。





生肖蛇、夏至運勢（6/21~7/6）





各種運勢都朝正向發展，算是不費吹灰之力就能收穫的時節。工作方面要避開小人同事挖坑給你跳，就要少說多做，不要抱怨長官，只有相信自己的判斷，對自己有自信些，自信散髮出來的光芒會讓長官看見你。財運方面，越是不求，越可能會有意外收穫喔！桃花運會有如南柯一夢般，突然就與某人看對眼而好上了，但是好上後的瞬間，你又冷靜了下來，對方覺得你很難捉摸。其實你也搞不懂自己，只能說此時的邂逅時機還不是最佳。





生肖馬、夏至運勢（6/21~7/6）





向來奔波的肖馬寶寶對於近來的各方平順機運容易覺得無聊至極。其實平凡也很好，不用面對壓力，如何去享受平靜是勞碌命的馬寶寶要學著體會的。跳槽的機會也不是沒有，真得閒不下來的話，就抓住機會再去挑戰下。還是學子的肖馬寶寶近期課業壓力會比較大，調整你臨陣磨槍的學習習慣就能取得不錯的成果喔！財運方面還是休息為宜，股票當衝只會讓你有去無回。感情要小心情緒不佳對雙方帶來的傷害，才不會讓第三者有機可乘。





生肖羊、夏至運勢（6/21~7/6）





運勢在貴人加持下有如開外掛，尤其是從事外務的肖羊寶寶，多外出愈是能輕鬆就能有好表現。不過要注意下勿因超時工作賠了健康，該睡的時候就要好好睡上一覺。財運方面雖不錯，特別是外出能帶來一些意外的偏財收穫，不過還是要謹慎的選擇投資目標。近期桃花不會為單身羊綻放，所以不需急於此時想脫單；有對象的肖羊寶寶如果打算今年結婚，近期倒是適合跟另一半好好談談規劃了。





生肖猴、夏至運勢（6/21~7/6）





近期工作可能有些異動，環境變遷讓你有些不安，不過只要願意敞開心胸去接受變化，走出舒適圈去開拓視野，新認識的朋友將給予你未來事業上正面的幫助。財運方面走貴人運，需要援助就開口，誰都有需要幫忙的時候，尤其是要衝事業時，會幫你的就是好貴人，不幫也不用就因此與對方不相往來，只是他還沒機會當你的貴人罷了！感情方面你需要打開火眼金睛看清楚誰才是你真正該付出的對象，而不是老是愛上不該愛的人。





生肖雞、夏至運勢（6/21~7/6）





陽光灑滿肖雞寶寶的前行之路，意即一路均有貴人照拂，近期事業發展不需強求，自有客戶帶客戶上門來，你只要好好抓住機會，不辜負貴人的期待，工作運上升是自然，財運也會跟著順勢上升囉！感情方面，常與你拌嘴的那個他，突然讓你感到沒有他拌嘴會是多麼無趣，不要抗拒這可能展開的意想不到的感情關係發展喔！要小心走路時滑倒導致的手部挫傷或是頭部撞傷。





生肖狗、夏至運勢（6/21~7/6）





傻人有傻福說的就是肖狗寶寶，不過肖狗寶寶其實不是真傻，只是過於安分忠誠。不過近期是下半年運勢的轉折點，所以不要再傻傻埋頭做，該是你有自信去爭取的時候了！愛情方面，單身肖狗寶寶老是搞不清自己心之所向，那就讓懂你的朋友幫你一把吧！朋友如果有介紹，去認識看看不會吃虧。看對眼就收編，看不上當朋友也很好。財運漸上軌道，有餘力買些自己喜歡的東西，不過還是要適可而止喔。





生肖豬、夏至運勢（6/21~7/6）





只要能堅定方向，不要搖擺不定，基本上事業運會是往好的方向發展。不過要降低你的大而化之導致出錯的機率發生的話，任何文件、合約務必再三確認，開口請教也不失是個好方法，才不會成了別人口中名副其實的豬隊友。財運方面不想破財的話，除了外出要看好身邊財物外，切記不要繼續當投資小白，可以花點學費去學習，有助日後的財運提升。感情方面，單身肖豬寶寶缺乏桃花眷顧已久，你需要擴展下交際圈才會有得到灌溉花田的機會。（編輯：郭佩蓉）





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