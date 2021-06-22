COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

股東會7月解禁！已有446家登記開會　首兩日就超過百家

▲隨著股東會將在7月恢復召開，金管會表示已有446家上市櫃（含興櫃）登記於7月舉行股東會，其中光是7月1日及7月2日首周兩天就有破百家開股東會。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲隨著股東會將在7月恢復召開，金管會表示已有446家上市櫃（含興櫃）登記於7月舉行股東會，其中光是7月1日及7月2日首周兩天就有破百家開股東會。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-06-22 18:10:51

隨著股東會將在7月恢復召開，金管會今（22）日指出，目前仍維持7、8月召開，並已有446家上市櫃（含興櫃）登記於7月召開股東會，其中光是7月1日及7月2日首周兩天就有破百家公司要開股東會。不過，金管會也強調所有公司召開都要需謹守防疫指引。至於線上股東會這部分，金管會說目前集保結算所仍在研議，時程還沒決定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金管會證期局表示，目前上市櫃（含興櫃)已登記於7月召開股東會共計有446家，其中7月1日至7月9日就有310家，而且光是首日7月1日就有77家要召開股東會，7月2日也有48家。而根據去年股東會股東出席人數統計，出席股東超過50人的有54家、股東超過百人的有9家。

證期局也提醒要召開股東會的公司不論股東有多少人，必須巷嚴格執行指揮中心跟地方政府的防疫措施規定，不可群聚、室內不能超過5 人、室外不得超過10人，多出來的人要安排到備用會場，集保結算所也正在蒐集已登記公司股東會規劃情形與做法，可提供之後要召開股東會的公司參考。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
58.85%41.15%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀