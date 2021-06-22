股東會7月解禁！已有446家登記開會 首兩日就超過百家
隨著股東會將在7月恢復召開，金管會今（22）日指出，目前仍維持7、8月召開，並已有446家上市櫃（含興櫃）登記於7月召開股東會，其中光是7月1日及7月2日首周兩天就有破百家公司要開股東會。不過，金管會也強調所有公司召開都要需謹守防疫指引。至於線上股東會這部分，金管會說目前集保結算所仍在研議，時程還沒決定。
記者顏真真/台北報導
2021-06-22 18:10:51
金管會證期局表示，目前上市櫃（含興櫃)已登記於7月召開股東會共計有446家，其中7月1日至7月9日就有310家，而且光是首日7月1日就有77家要召開股東會，7月2日也有48家。而根據去年股東會股東出席人數統計，出席股東超過50人的有54家、股東超過百人的有9家。
證期局也提醒要召開股東會的公司不論股東有多少人，必須巷嚴格執行指揮中心跟地方政府的防疫措施規定，不可群聚、室內不能超過5 人、室外不得超過10人，多出來的人要安排到備用會場，集保結算所也正在蒐集已登記公司股東會規劃情形與做法，可提供之後要召開股東會的公司參考。
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