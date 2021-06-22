指揮中心改口了　第六類孕婦也可打莫德納疫苗

美國250萬劑莫德納疫苗抵台，因多名專家指莫德納較適合孕婦，中央流行疫情指揮中心也將孕婦列入公費新冠肺炎疫苗接種第六類實施對象，而高雄市長陳其邁更搶先宣布最快6月23日起開始施打。對此，指揮中心副指揮陳宗彥今（22）日上午原本表示孕婦屬於第六類，目前只有AZ開放一至六類施打，莫德納還沒有。不過，指揮中心在上午11時突然改口，可由目前供應的疫苗種類擇一接種，並依其接種劑次及時程完成。
記者顏真真/台北報導
2021-06-22 10:10:27｜2021-06-22 11:49:29
指揮中心今日上午召開全國防疫會議，陳宗彥在會後被問到高雄市宣布最快23日開放孕婦施打莫德納疫苗，是否有逆時中還是算超前部署？陳宗彥則說，目前莫德納疫苗還是只開放一至三類施打，昨日指揮中心宣布將孕婦列入第六類，但目前也只有AZ疫苗開放一至六類施打。
至於高雄市政府是否違反規定？與中央不同調？陳宗彥僅重申目前孕婦是列第六類，目前也只有AZ疫苗開放一至六類接種。同時，他也建議孕婦施打疫苗前先徵詢主治醫生意見。
對於今日傳出有母親打完疫苗後哺乳，結果小女嬰隔日猝死，指揮中心是否會建議哺乳者不要打疫苗？對此，陳宗彥說專家會議會討論。
而原本陳宗彥表示目前只有AZ疫苗開放一至六類施打，莫德納疫苗還沒有開放第六類孕婦接種，不過，指揮中心在上午11時突然改口宣布，孕婦納入公費新冠肺炎疫苗接種第6類實施對象，並自即日起開放接種，接種前應與醫師討論風險與接種效益，可由目前供應的疫苗種類擇一接種，並依其接種劑次及時程完成。
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