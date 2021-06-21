陸男網購「10顆孔雀蛋」！他等3週孵化卻崩潰：你這騙子

在家防疫期間不少人愛上方便又快速的網購，不過網路購物詐騙事件層出不窮，要是收貨後發現出現瑕疵，只能趕緊向平台或賣家尋求協助。日前中國河北就有名男子開心的在網路電商平台購買了10顆「藍孔雀蛋」，興高采烈的照料了3個禮拜後，破殼而出的小傢伙卻讓他頓時傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合陸媒《頭條新聞》報導，中國河北一名男子提到自己在某網購平台購買了10顆藍孔雀蛋，下單前還特別向賣家再三確認過，更準備好了保溫箱打算自行孵化，直到這些「孔雀蛋」寄到家中後，這名男子便開始了孵化計畫，不僅花費20多天細心照料，就連未來孵化後所需要的飼料、用品都準備妥善。

只是讓他萬萬沒想到的是，蛋殼裂開後探出頭的並不是他滿心期待的藍孔雀，仔細端倪後他才發現，這四隻剛孵化出來滿身漆黑的根本就是小鴨子們，這也讓他氣得大喊「難道孔雀小時候長這樣嗎？」，接著更回頭私訊賣家「孔雀變鴨子？你是騙子！我要舉報你！」

▲等了三個禮拜孵化出來的是「醜小鴨」而不是滿心期待的藍孔雀。（圖／翻攝自《頭條新聞》）

▲男子氣得向賣家私訊要檢舉對方。（圖／翻攝自《頭條新聞》）

不過他投宿的賣家也迅速從電商平台撤下營業帳號，私訊也完全沒打算回應，儼然是打算「打死不承認」，所幸最後該名失望的男子成功向網購平台申訴成功，這才拿回款項。不少網友得知消息後也紛紛表示「還能孵得出動物來，商家還算有良心的」、「醜小鴨變孔雀？」、「小鴨純屬無辜」。（編輯：楊智傑）