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陸男網購「10顆孔雀蛋」！他等3週孵化卻崩潰：你這騙子

▲中國一名男子網購買了「10顆孔雀蛋」，沒想到興高采烈等了3週後孵化出來的結果卻讓氣炸了。（圖／取自《Pixabay》）
▲中國一名男子網購買了「10顆孔雀蛋」，沒想到興高采烈等了3週後孵化出來的結果卻讓氣炸了。（圖／取自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 23:20:33

在家防疫期間不少人愛上方便又快速的網購，不過網路購物詐騙事件層出不窮，要是收貨後發現出現瑕疵，只能趕緊向平台或賣家尋求協助。日前中國河北就有名男子開心的在網路電商平台購買了10顆「藍孔雀蛋」，興高采烈的照料了3個禮拜後，破殼而出的小傢伙卻讓他頓時傻眼。

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綜合陸媒《頭條新聞》報導，中國河北一名男子提到自己在某網購平台購買了10顆藍孔雀蛋，下單前還特別向賣家再三確認過，更準備好了保溫箱打算自行孵化，直到這些「孔雀蛋」寄到家中後，這名男子便開始了孵化計畫，不僅花費20多天細心照料，就連未來孵化後所需要的飼料、用品都準備妥善。

只是讓他萬萬沒想到的是，蛋殼裂開後探出頭的並不是他滿心期待的藍孔雀，仔細端倪後他才發現，這四隻剛孵化出來滿身漆黑的根本就是小鴨子們，這也讓他氣得大喊「難道孔雀小時候長這樣嗎？」，接著更回頭私訊賣家「孔雀變鴨子？你是騙子！我要舉報你！」

▲（圖／翻攝自《頭條新聞》）
▲等了三個禮拜孵化出來的是「醜小鴨」而不是滿心期待的藍孔雀。（圖／翻攝自《頭條新聞》） 
▲（圖／翻攝自《頭條新聞》）
▲男子氣得向賣家私訊要檢舉對方。（圖／翻攝自《頭條新聞》）
不過他投宿的賣家也迅速從電商平台撤下營業帳號，私訊也完全沒打算回應，儼然是打算「打死不承認」，所幸最後該名失望的男子成功向網購平台申訴成功，這才拿回款項。不少網友得知消息後也紛紛表示「還能孵得出動物來，商家還算有良心的」、「醜小鴨變孔雀？」、「小鴨純屬無辜」。（編輯：楊智傑）

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
1.02%3.07%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.13%7.87%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
48.87%51.13%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.93%37.07%
2021-06-20-2021-06-23
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