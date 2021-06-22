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AZ疫苗緩打潮　侯友宜：22日公布75歲以上市民接種細節

▲新北市新增38例的確診病例皆已完成疫調，並公布感染源的分析。（圖／新北市政府提供）
▲新北市新增38例的確診病例皆已完成疫調，並公布感染源的分析。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-22 00:43:00

新北市長侯友宜21日在新北防疫應變會議上指出，新北今日新增38例的確診個案，感染源多為家戶的感染，將持續以精準的疫調，截斷傳播鏈；此外，22日將公布75歲以上市民接種疫苗的細節。

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侯友宜表示，今日新增38例的確診病例皆已完成疫調，其中有23人為家戶的感染、佔61%，但有10人已被匡列居家隔離中，至於工作職場被感染的則有5人、佔13%，3人有北農的接觸史，交通服務業與公司各1人；此外，在醫院與診所被感染的有7人、佔18%，不明感染源則為3人、佔8%。

侯友宜強調，新北市的疫調不但快且周全，重要的是準，目前預估新北的不明感染源大概有20%，這些都是隱型的傳播鏈，不過新北第一時間就會擴大的匡列、擴大採檢，藉由精準疫調讓傳染鏈快速的截斷，有效的讓疫情受到控制；新北市動員警政、衛政及民政的系統，以精準疫調，才能將疫情控制下來。

▲侯友宜回應，依中央的指引，莫德納只能施打1到3類的人員，其它都是打AZ的疫苗，另明日將公布75歲以上市民施打的細節。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜回應，依中央的指引，莫德納只能施打1到3類的人員，其它都是打AZ的疫苗，另明日將公布75歲以上市民施打的細節。（圖／新北市政府提供）
 

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗已抵達台灣，似乎影響民眾接種AZ疫苗的意願，出現緩打潮的看法；侯友宜回應，依中央的指引，莫德納只能施打1到3類的人員，其它都是打AZ疫苗，因這幾天的施打率下降，22日將公布75歲以上市民施打的細節，至於下一批的莫德納何時來，新北也在等中央的指示。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
2.09%10.9%
2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.42%7.58%
2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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2021-06-20-2021-06-23

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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.57%37.43%
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