為何堅持不買袋裝泡麵？老饕抖出「真實理由」：真的神奇
泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而在市面上販售的泡麵又分為袋裝泡麵以及碗裝兩種，按照每人需求不同，都有人會購買。不過，近日就有網友分享不太喜歡買「袋裝泡麵」的原因，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 06:42:03
原PO在PTT貼文指出「想跟大家討論有沒有吃很久都沒吃膩的的泡麵？現在很多袋裝泡麵裡面大概有4、5包，我每次都會抱著嚐鮮的心情隨便買一袋，但是每次大概吃到第3包的時候，都會開始覺得很膩，連很多款韓國泡麵也會這樣，屢試不爽，真的有很難一直回購的泡麵，想問大家有哪些吃不膩的泡麵人選？」
貼文一出，網友紛紛掀起共鳴「袋裝泡麵真的很神奇，每次五包都會剩兩三包吃不完＝＝」、「我也是幾乎吃不完五包」、「湯麵都超膩，吃一包就完全不想吃了，湯麵要買碗裝的」、「所以我都買碗裝...可以變換多種口味」、「袋裝除非一兩次就可以煮光，不然五包真的吃不完很膩」、「買袋裝泡麵放過期是常態....」。
另外，也有不少網友推薦吃不膩的泡麵「維力炸醬麵可以吧！都吃好幾年了」、「辛拉麵，都直接買一箱吃的」、「珍味牛肉麵我自己是吃不膩」、「滿漢系列都還蠻耐吃的啊」、「維力炸醬麵跟一度贊的爌肉麵」、「花雕雞麵哈哈哈」、「台酒花雕雞麵我真的可以一直吃」、「印尼營多麵才是買一袋都吃不膩」。（編輯：張嘉哲）