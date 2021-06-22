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準備結婚發現婆家「1習慣」！媳婦崩潰　內行秒懂喊別怕

▲網友表示自己準備嫁人，但卻突然發現婆家不喜歡吹冷氣的習慣，引發討論。（示意圖／取自PhotoAC）
▲網友表示自己準備嫁人，但卻突然發現婆家不喜歡吹冷氣的習慣，引發討論。（示意圖／取自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 07:05:45

兩個人在要結婚之前，除了確定彼此心意之外，也要清楚了解伴侶的生活習慣以及與婆家相處之間有沒有問題，否則婚後恐怕因為這些事情，吵得不可開交。近日，就有網友分享自己快要與先生結婚了，都已經同居五年，才發現婆家有一個「驚人習慣」，讓她備感困擾，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「我家從小就沒有什麼不能開冷氣的規定，熱就開，也沒有什麼電費太高的問題，但現在即將嫁出去了，卻發現婆家不愛開冷氣....公公跟婆婆都說開冷氣會過敏，婆婆很耐熱，就算全身是汗也會說不熱」。

▲如果只是要「直吹」很涼，購買小功率的移動式冷氣是否可行？貼文引發網友熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友發現婆家有不太開冷氣的習慣，讓她有點崩潰。（示意圖／翻攝自Pixabay）
「我未來的先生則是覺得，時時刻刻開冷氣是不好的習慣，但因為目前懷孕所以可以開，等生完之後就不能一直開冷氣了，我不知道，有沒有人結婚之後開始接受這種開冷氣的想法？有夫妻結婚後，為了開冷氣吵架的嗎？ 越接近要結婚，越發現習慣不同，好痛苦，之前同居五年多竟然都沒有發現。」

貼文一出，釣出不少內行網友表示「別怕，小孩怕熱也不可能不開，會長疹子」、「有小孩才更要開，小孩體溫比大人高，他們超級怕熱，我兒子熱一下就長疹子了」、「甩幾個基本常識給妳先生看，熱疹不是開玩笑的喔，他不捨得冷氣錢，就捨得讓寶寶熱？」、「我娘家也都是想開就開，婆家就會在意電費的問題，不過還好，小孩怕熱，他們不會阻止我開冷氣」、「小孩出生後反而可以吹喔，小孩怕熱，長疹子就不好了」、「有小孩之後冷氣是開24小時的好嗎？」（編輯：張嘉哲）

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