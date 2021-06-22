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咖啡還在加鮮奶？內行傳授「超另類喝法」：根本新世界！

▲有網友好奇在批踢踢提問「咖啡是加『鮮奶派』還是『奶精派』的？」釣出內行傳授「超另類喝法」，直呼「根本新世界！」（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友好奇在批踢踢提問「咖啡是加『鮮奶派』還是『奶精派』的？」釣出內行傳授「超另類喝法」，直呼「根本新世界！」（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 06:46:39

咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，不少人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯，而除了單喝黑咖啡，許多人更會加入鮮奶或奶精使其變成拿鐵。近日有網友就好奇提問「咖啡是加『鮮奶派』還是『奶精派』的？」釣出內行傳授「超另類喝法」，直呼「根本新世界！」

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原PO在PTT女孩板發文表示，咖啡這個飲品，相信每天都要喝一杯以上的人應該蠻多的，他並好奇詢問大家「是會加『鮮奶派』還是『奶精派』的呢？」同時透露自己是優先鮮奶，但如果首先沒有鮮奶也會加奶精，純咖啡才是他的最後選項。

▲有網友就好奇提問「咖啡是加『鮮奶派』還是『奶精派』的？」釣出內行傳授「超另類喝法」，直呼「根本新世界！」（圖／翻攝自批踢踢）
▲有網友好奇在批踢踢提問「咖啡是加『鮮奶派』還是『奶精派』的？」釣出內行傳授「超另類喝法」，直呼「根本新世界！」（圖／翻攝自批踢踢）
問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「現在的我只喝黑咖啡惹，不過說真的，奶精、鮮奶（牛奶）其實都好喝，風味不同而已」、「黑咖啡一般不要太差的豆都可以喝，真的味道不行的才加牛奶」、「鮮奶啊」、「好的豆當然純咖啡，不好喝的就加鮮奶，絕不加奶精」、「以前都覺得奶精粉就次級，比較不好這樣，直到喝過名店招牌，真的會改觀，原來奶精粉也能做出好喝的咖啡」、「當然是鮮奶」、「奶精是什麼邪魔歪道」、「當然是一半一半」、「做成冰的用鮮奶，熱的用奶精」。

另也引來行家分享另類喝法，直指「絕對鮮奶，偶爾燕麥奶」、「燕麥奶派，喝過燕麥奶的拿鐵後回不去了」「燕麥奶，根本新世界」、「杏仁飲，有堅果香」、「最近愛上杏仁」；此外，還有人推薦「加奶粉，真的很棒呦！」（編輯：許苡晴）

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