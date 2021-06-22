空心菜只會清炒？老饕曝「銷魂煮法」：配飯、配麵都好吃

空心菜是很大眾化的食材，平時家中餐桌上很常見，自助餐、小吃店也幾乎都有這道菜。然而，近日有網友就在PTT透露，自己最近買了1.5公斤的空心菜，連續幾天都絞盡腦汁做出不同料理，努力想把它吃完，但實在是快沒招了，便請益網友「一個人怎麼消耗1.5斤的空心菜？」對此，許多老饕紛紛傳授「銷魂煮法」，大讚「配飯、配麵都好吃！」

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原PO在PTT「

cookclub

」板中表示，自己日前買了一袋1.5公斤50元的空心菜，想說先一半燙起來在用不同方式料理，一半包報紙冷藏，而最近幾天他除了清炒外，也加入紅蘿蔔、肉絲等配料進行料理，但因為一個人吃，吃的速度沒那麼快，因此便發文詢問網友「有什麼料理方式可以入味又好吃？可以直接當主食一餐吃完呢？」

▲有網友在PTT請益網友「一個人怎麼消耗1.5斤的空心菜？」釣出許多老饕分享「銷魂煮法」，大讚「配飯、配麵都好吃！」（圖／翻攝自批踢踢）

問題一出，立刻釣出專業吃貨分享其他烹飪法，「紅蘿蔔只要用油炒過就會變甜了，感覺跟絞肉很搭，有機會可以用牛絞肉+豬油炒看看，整體會更有層次」、「蒜炒、辣炒、蝦醬、XO醬炒、沙茶、辣腐乳、蠔油空心菜炒牛肉」、「葉子挑下來炒沙茶，梗切1公分長+絞肉+蒜頭+豆瓣醬炒」、「炒沙茶牛肉、羊肉，配飯配麵都好吃！」「梗切小丁備用，爆香絞肉，加豆豉蒜末少許糖，放入空心菜梗略炒，起鍋前灑一點魚露，有吃辣的加一點辣椒更下飯，像蒼蠅頭的做法」、「用泰式豆瓣醬炒也好吃！」「加沙茶炒牛肉，煮一道菜就可以配飯吃完」、「空心菜梗切丁炒肉丁或豆乾丁都很下飯，愛吃辣的話可加點辣椒丁。菜梗丁要最後下，大火快炒才能保持脆度。」

不過，也有網友直言「唯一支持大蒜炒空心菜，有夠好吃的，常常能一盤配好幾碗飯」、「我也是可以炒個蒜頭就直接配飯，真的要配肉就弄肉燥吧！」（編輯：許苡晴）