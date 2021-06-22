台灣為何不流行戶外烤肉？眾點破「2原因」：看美國就知
一般來說，在台灣想要吃烤肉，除了去燒烤店吃以外，就是三五好友揪團在戶外烤肉，不過也可以發現，台灣人在戶外烤肉的時間不外乎就是只有中秋節，很多人一年可能只會在戶外烤肉一次，甚至沒半次。對此，就有網友討論「為何台灣不流行戶外烤肉？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 08:22:01
原PO在PTT貼文指出「人家美國平均一個禮拜都會把烤肉廚具搬到院子烤一次肉，可能是烤個熱狗或是漢堡排之類的東西，有錢有時間還會弄煙燻烤肉什麼的，那為什麼台灣沒辦法像美國那樣，流行戶外烤肉？有人知道原因嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「台灣一堆公寓怎麼烤肉＝＝」、「我敢說除了南部以外，只要住在城市根本沒地方烤」、「美國人休閒活動不一樣啊，烤肉，露營，跟台灣風氣就不同」、「看美國就知道了啊，家家戶戶庭院多大...台灣只有有錢人有本錢這樣」、「台灣房屋太過密集了，烤個肉還會被檢舉」、「人家院子就屌打我們陽台了」、「台灣住家的院子在哪？我就問」、「台灣有庭院的房子有多少啊，根本沒辦法烤肉，也都只有中秋節在烤」。
另外，也有網友認為「台灣燒烤店這麼多，吃完就閃還不用收拾」、「國外都是那種烤肉架收拾方便，台灣自烤的都超麻煩，還要生炭火，備料收拾都太麻煩」、「燒烤店太多+1，美國要吃個燒烤可能開車都要開兩小時」、「其實燒烤店一堆反而說明台灣人喜歡烤肉，只是環境不允許」。（編輯：張嘉哲）