發現劈腿線索？蕾菈翻出「保險套」慌了 質問男友秒崩潰
知名YouTuber蕾菈憑藉大膽作風以及好身材，深受不少粉絲喜愛，今年4月1日，她也大方公開戀情，坦承與DJ湯宇熱戀中，獲得不少祝福，也帶著湯宇一起拍片、教他如何拍片，不過在最新影片中，蕾菈卻在家中發現已經使用過的「保險套」，疑似是男友劈腿線索，她馬上衝到男友面前質問，後來才搞懂，原來這是男友湯宇設下的整人圈套。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 08:46:20
影片一開始，湯宇先是趁蕾菈不在家時，開始佈置犯罪現場，包括在浴室放了女用內衣，在房間臥室裡面放了「擠了洗面乳」的保險套，也將包裝外盒丟在床頭櫃，而一開門的玄關也丟了一隻高跟鞋，並在客廳桌上擺出情趣用品，偽裝自己帶過女生回家一樣。
而回到家的蕾拉，一進門就先發現門口的高跟鞋，緊接著又發現桌上的情趣用品，但都隨著湯宇的解釋沒多起疑心，直到走進房間丟垃圾時，發現了「造假使用過的保險套」以及「保線套盒」，保持冷靜撿起發現的「劈腿線索」。
接著質問男友湯宇「你今天前女友來？」結果湯宇接連否認，蕾菈則緩緩的說「你可以誠實跟我說，只是我覺得疫情期間這樣一方面很不尊重我，一方面我也覺得你很不尊重自己的健康。」但湯宇依舊持續否認，讓蕾菈氣到崩潰大哭「我們都沒有用過保險套，這是哪來的，你就跟別的男生一樣啊.....」直到湯宇要求蕾菈去洗臉冷靜一下，蕾菈才終於發現浴室內的女性內衣，但也同時發現攝像鏡頭，知道這是一場騙局。
知道真相的蕾菈破涕為笑，也逗得粉絲哈哈大笑「蕾菈在一開始發現證據時還能這麼冷靜，真的佩服＝＝」、「蕾菈以前被男生傷過，希望湯宇能好好對待她」、「蕾菈那個溫和的質問，讓我雞皮疙瘩哈哈」、「希望湯宇可以好好珍惜蕾菈，她是好女孩呢」、「好好笑，高跟鞋剩一隻真的太假了XD」。（編輯：張嘉哲）