你有望成為領導嗎？直覺選一張塔羅牌　秒解「職場命運」

在職場中打滾這麽些年的人，一定會對自己未來的事業發展充滿著想像與期待，究竟你未來有沒有翻身成為主管或是領導的一天呢？快跟著知名塔羅牌老師艾菲爾的心理測驗來一探究竟吧！

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請放輕鬆自身情緒，從上列4張卡牌中，憑「直覺」選出一張，立馬測出你的「職場命運」是如何？

結果分析

A.面具





你是有才華、有能力的人，將來成為主管的機會極高。





選擇這張牌暗示，你是一個學習能力非常強的人，對於工作的想法、創意與靈感，常常可以舉一反三、觸類旁通。尤其你是一個喜歡接受挑戰與改變的人，如果願意持續努力，在自己最擅長、最有把握的工作領域中付出，同時證明自己的價值，未來成為主管的可能性指日可待。記得要對自己懷抱信心，現在的你，可能只缺少一點年資與運氣，未來一定可以變成工作中帶領大家前進努力的主管。





B.木馬





你對自己非常有規劃，未來成為領導命，可能性極高。





選擇這張牌暗示，對於未來的職場發展，你是一個充滿鬥志與信心的人，因為你凡事都保持樂觀與自信的態度，這基本上就是容易成功的特質。你善用自己的學歷與經歷，對人生每一個階段的發展都有規劃，未來成為領導命的可能性極高。而你未來能否成為領導，成功的關鍵就取決於你的規劃與努力。





C.轉盤





你的可塑型非常強，未來如何變化，仍靠決心與努力。





選擇這張牌暗示，對於未來的職場規劃與發展，基本上你是抱持著隨緣、隨遇而安的態度，你的個性並不獨斷強勢，相反的，韌性與耐力比較強烈。面對不同挑戰與壓力，你懂得用不同的力量、智慧克服難關。當然你也曾有過創業、開店的念頭，只是目前實現夢想的整體條件還沒有完善具備。你的個性可塑性非常強，未來如何變化，仍賴自己的決心與努力。





D.油燈





你的個性安於現狀，很容易就失去了奮鬥的動力。





選擇這張牌暗示，在職場中你是一個最佳的服從者，也是一個最佳的配合者，尤其在工作職場打滾一段時間時後，你原來的鬥志、理想也就會慢慢消磨殆盡，現在的你，比較安於職場現狀，一份穩定的收入、一段可靠的感情與一群可以信賴的同事，其實就是你最想要獲得的生活方式，你不會羨慕別人可以擁有自己的公司或顯赫的頭銜，因為你知道安穩的工作，也是一種滿足。（編輯：許苡晴）





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