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最懷念麥當勞啥絕版品？網瘋喊「2物」：1招還原焦糖奶茶

▲麥當勞有什麼東西消失是讓大家最想念的？網友們紛紛瘋喊「2物」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲麥當勞有什麼東西消失是讓大家最想念的？網友們紛紛瘋喊「2物」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 10:43:36

連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛。對此，近日一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》提到，麥當勞有什麼東西消失是讓大家最想念的？貼文曝光引發熱議，網友們紛紛瘋喊「2物」。

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原PO提到「麥當勞有什麼東西消失了，讓你們最想念？」難過地說「麥當勞的奶昔很好喝，卻不知不覺的永遠消失了」，想知道網友們心目中最喜歡的絕版品是哪些。

▲麥當勞有什麼東西消失是讓大家最想念的？網友們紛紛瘋喊「2物」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲麥當勞有什麼東西消失是讓大家最想念的？網友們紛紛瘋喊「2物」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，其中呼聲最高的為「奶昔」和「焦糖奶茶」，網友紛紛回應「奶昔！好懷念」、「推，奶昔，希望重出江湖」、「絕對是焦糖奶茶，以前早餐必點的嗚嗚」、「草莓奶昔，超愛，上次去香港時特地去麥當勞買草莓奶昔，覺得港（感）動」、「奶昔跟焦糖奶茶」、「巧克力奶昔，以前下課必喝」、「奶昔奶昔奶昔，停賣最後一天我喝了兩杯」。

對此，也有其他網友認為「巧克力聖代」、「我愛奶昔和聖代」、「我也超愛他們奶昔，還有板烤雞腿堡」、「法式焦糖脆皮冰炫風」、「照燒豬排堡」。

另外，有網友分享焦糖奶茶不藏私作法，使用知名品牌焦糖紅茶＋奶水，混合後味道神似麥當勞的焦糖奶茶；但也有前員工出面回應「我在麥當當上班過！明明就是焦糖漿＋奶水＋錫蘭紅茶」。（編輯：賴詠璿）

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