林右昌不爽柯文哲甩鍋北農群聚 侯友宜：無人可置身事外
為阻絕疫情的傳播鏈，新北出動機動篩檢隊至三重、板橋兩處批發市場廣篩，新北市長侯友宜今（22）日前往板橋果菜市場視察機動篩檢隊篩檢的情形；侯友宜表示，這次北農的群聚感染，會共同面對、因應、承擔及一起解決問題。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-22 10:55:41
針對基隆市長林右昌不滿台北市長柯文哲將北農的群聚感染甩鍋給新北、基隆，林右昌直言柯文哲的說法，讓他個人覺得很「不爽」，北北基區域聯防如何團結打贏這場仗？侯友宜回應，這次北農發生群聚感染的事件，沒有人可置身事外，大家全力以赴，共同團結面對防疫，希望趕快讓北農群聚的事件能夠得到控制，讓傷害減到最低。
侯友宜指出，其實北北基是一個共同的生活圈，大家一起要共同來承擔，面對因應解決問題，至於北北基的區域聯防上，新北平常都會跟台北、基隆都保持密切的合作；尤其很多疫調的通報、資訊往來，都會在第一個時間透過科長的層級以上，隨時轉達給對方（台北、基隆）知道，希望這樣的機制，能夠更緊密、更能積極的因應。
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