疫情下「普通上班族」最悲哀？他揭3點苦嘆：剝奪感超重
近日新冠肺炎疫情在台灣爆發，而我國政府也祭出許多相對應政策，如發放紓困、全國升三級警戒等，讓許多民眾在生活習性上有很大的改變，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「在疫情之下『普通上班族』是不是最悲哀？」更揭露了3點狀況直言「剝奪感超重」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 11:27:51
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「所以30幾歲的普通上班族」的文章表示，「所以30幾歲的普通上班族，是不是最可憐的一個族群呢？」原PO更接著說，「首先紓困基本上領不到，然後國家花了幾千億灑錢，明明繳稅也繳了不少，自己一毛錢都沒領到，那種相對剝奪感，再來是疫苗，不管是日本送的、美國送的，基本上都打不到，根本不在前10類名單裡面，最後，每天乖乖去上班，一到假日，政府就一直呼籲『不要出門、待在家』，啊上下班搭公車、搭捷運、搭火車，不會被感染嗎？只有假日才會嗎？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們看完後也紛紛覺得「金字塔頂端是少部份，9成都社畜」、「社畜的日常」、「台灣的上一代人從年輕爽到老真羨慕，退休金、醫療福利也是他們先享用」、「唉，現在有人還再挑疫苗...年輕人很想打啊」、「大家都同樣命運啦」。
事實上，因為北市疫情趨緩的緣故，日前台北市長柯文哲仍有透過預錄影片的方式，宣布開放75歲以上長者以及65歲以上原住民，可以透過網路系統預約施打疫苗。柯文哲也再次強調，希望長者們都可以透過網路預約，降低行政程序的繁複。（編輯：王柏文）
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