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熱水器不用電！她曬「這支」爆共鳴　眾嗨翻：想烤地瓜了

▲有網友分享家中超古老熱水器，沒想到引起萬名網友嗨翻朝聖。（示意圖，與內文無關／NOWnews資料照）
▲有網友分享家中超古老熱水器，沒想到引起萬名網友嗨翻朝聖。（示意圖，與內文無關／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 11:52:00

現在市面上常見的熱水器，除了桶裝瓦斯、天然瓦斯，還有電熱水器的，這些大多是要消耗能源才能產生熱水，但就有網友分享，家中使用的「超古早熱水器」，是完全要靠自己純手工，幾乎沒有人相信她家還有這個，讓她不禁好奇問「有人家裡也有嗎？」貼文一出也引起網友熱議。

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原PO在《爆廢公社公開版》表示，她家位於台南市區，從出生到現在，家裡始終用「燒木材把水塔（柴爐）」燒熱水洗澡，這個熱水器必須先準備好木材，再丟進去熱水塔，用火的溫度把水燒開，因此她也培養了一個技能「生火」。

原PO也提到，幾乎沒有人相信自己家裡還有這個東西，重點是還在使用，但她相當引以為傲，並認為「燒木材把水塔」一個很值得紀念的東西，最後好奇問「有人家裡也有嗎？」

▲許多網友看到柴爐，都想起小時候的回憶，也提到它還可以順便烤地瓜。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》
▲許多網友看到柴爐，都想起小時候的回憶，也提到它還可以順便烤地瓜。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）
貼文曝光後，吸引1.2萬名網友按讚，紛紛留言回應，「第一次看到耶，好酷」、「邊燒水還可以烤蕃薯吃」、「第一次看到，但木材要去哪裡取得？」、「好特別，從沒看過」、「有開放體驗嗎？」、「沒看過，好神奇」、「好酷！這是柴爐吧」、「第一次看到，也不知道能這樣燒水的」。

另外，也引起許多過來人共鳴，「我家小時候也是！我跟弟弟每天輪流生火」、「有啊！這個有用過蠻好用的，水一定夠熱」、「太空爐，以前燒柴火順便烤乾魷魚吃」、「好久不見這個了，小時候的回憶」、「燒完餘燼可以烘番薯、馬鈴薯、芋頭、玉米」、「我們家到現在還是在使用中」、「我家也有！還在使用」、「好懷念喔，想烤地瓜了」。（編輯：許智超）

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