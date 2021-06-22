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避免受北農染疫波及　三重、板橋果菜公司員工全面篩檢

▲新北市果菜運銷股份有限公司為落實批發市場的防疫，要求相關人員再次篩檢，盼揪出隱形的傳播鏈。（圖／新北市政府提供）
▲新北市果菜運銷股份有限公司為落實批發市場的防疫，要求相關人員再次篩檢，盼揪出隱形的傳播鏈。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-22 11:44:14

新北市長侯友宜今（22）日前往板橋果菜市場視察機動篩檢隊篩檢的情形，並致贈蘋果感謝亞東醫院的醫護人員協助支援篩檢；侯友宜呼籲，批發市場相關的工作人員務必前往篩檢，6月24日凌晨起，持篩檢陰性證明才能進入批發市場交易及作業。

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▲新北市長侯友宜今（22）日前往板橋果菜市場視察機動篩檢隊篩檢的情形。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（22）日前往板橋果菜市場視察機動篩檢隊篩檢的情形。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜表示，新北市的三重、板橋果菜公司，約2200位的工作人員一定要篩檢，目前已經篩檢1000多人，且全部都是陰性；不過一定要持續的篩檢，把進出在2個果菜公司的承銷商，及作業的第一線夥伴全部篩檢完畢，預計今日就能夠把2200人全部篩檢完，如果沒有做完，也會再多留一天。

侯友宜指出，這次的北農染疫事件，新北大概已確定有24位的市民受到波及，但是還有沒有公布，其實影響新北也蠻大，北農跟新北2個果菜公司交易的過程當中，兩邊互相往來的人數約10%、大概200人，所以北農染疫事件的影響，絕對不是單純蔬果間的供應而已，因為2個地方的果農們都有互相往來。

侯友宜強調，這次北農爆發群聚感染的事件，新北要嚴正以待，共同面對、因應、承擔、一起解決問題；目前除清消、攤商及第一線的作業人員全部打疫苗外，在拍賣的過程當中，採分區、分時段、分貨來拍賣，才不會造成群聚，新北已啟動、落實防疫的作為，希望能將北農群聚事件所造成的波及，降到最低。

新北果菜公司總經理江惠貞說，為杜絕疫情進入市場，新北果菜公司從自6月24日起，不論是員工及承銷人、板車或卸貨工作人員，必須持快篩陰性證明才能進入市場作業；也感謝農委會及農糧署對批發市場相關防疫經費的支持，只有守住市場正常營運，才能穩定全台農產流通無虞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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